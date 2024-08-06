難民隊征戰3屆迎首面獎牌 同志拳手有家歸不得 勉同路人自力更生

首次登上奧運舞台的甘芭，在巴黎奧運拳擊女子75公斤級8強「以一敵眾」，獲5名裁判一致裁定擊敗主場應戰的米婕爾（Davina Michel）；拳擊項目不設銅牌戰下，躋身4強的她已最少鎖定一面銅牌，香港時間周五凌晨將與巴拿馬隊的拜朗（Atheyna Bylon）爭入決賽。

出生於喀麥隆的甘芭，10歲與親人移居英國，但生活未因此變得容易。已居英15年的她，即使曾三度成為全英冠軍，申請英國護照多時卻杳無音信，2019年更被英國內政部指其非法居留而送往羈留中心，威脅遣返喀麥隆。18歲宣布「出櫃」的她，現已不可能回到出生地，皆因喀麥隆是世上64個視同性戀違法的國家之一，最高刑罰監禁5年，「惟這些不是我能不努力的藉口。一路走來，我覺得必須要克服許多障礙，才造就現在的我」。

難民隊2016年由IOC主席巴赫牽頭成立首戰里約熱內盧奧運，冀外界關注歐洲難民潮。未合資格入選英國隊的甘芭，今屆成為該隊參賽37名運動員之一，現成為該隊首名獎牌準得主後，隨即高興地說：「這獎牌的意義如整個世界一樣大，希望下仗可再把它的顏色換掉。我只是個普通人，跟其他難民、運動員無分別，希望在此告訴世上所有難民，堅持努力，就可以成就任何事。」

體操女將轉籍揚威出生國

有人從非洲奔向歐洲，亦有人從歐洲毅然回到非洲祖籍效力。阿爾及利亞隊17歲體操選手尼姆亞（Kaylia Nemour），前晚在女子高低槓奪金，為該國贏得歷來首面體操金牌。在法國出生及成長的她，2017至21年才為法國隊效力；2022年因膝傷痊癒後未獲法國隊隊醫首肯復操，加上法國體操總會要求她離開所屬隊伍，使她決定轉籍代表父親的祖國阿爾及利亞。在她以他國代表身分登上頒獎台頂端後，法國隊或許才如夢初醒的驚嘆溜走了一塊瑰寶。