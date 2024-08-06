美國女籃全勝入8強 亞洲隊全軍覆沒

跨屆錄58連勝 與德國隊爭入4強

力爭8連冠的美國女籃已於奧運賽場取得恐怖的58連勝，8強她們將於香港時間周四下午5點對尼日利亞。後者於B組末輪以79：70戰勝加拿大隊成為兩支最佳第3之一晉級八強，亦成為首個在奧運籃球項目晉級8強的非洲國家。法國女籃雖以72：79不敵澳洲隊，但仍以小組首名出線，8強將於本周四凌晨對德國隊。另外兩場女籃8強對決分別是西班牙鬥比利時隊以及塞爾維亞面對澳洲隊。

美國男籃提防巴西投射身體對抗

至於國女籃今屆於分組賽首仗對陣西班牙於完場前27秒仍握有4分領先，卻遭對手拖進加時落敗，後於次輪大敗塞爾維亞。即使前日於末輪戰勝波多黎各隊，終仍以淨勝分劣勢無法躋身兩支最佳第3之一，無緣8強。

男籃方面，美國「夢幻隊」明晨3時半將在8強與巴西隊爭晉級。主教練卡爾於賽前强調，「巴西是一支身體素質相當出色的隊伍，亦有出衆射手。我們不可以掉以輕心」。而在明晨零時先上演的則有雲班耶馬領銜的東道主法國，惡鬥有「SGA」基傑奧斯阿歷山大坐鎮的加拿大隊。其餘兩場8強則分別是今午5時由德國鬥希臘隊，以及晚上8時半由塞爾維亞大戰澳洲隊。