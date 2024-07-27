跳高女神取烏克蘭第二金 獻500已逝同鄉戰將

馬曉芝克上月在世界田聯鑽石聯賽巴黎站以2.10米成績，打破由保加利亞籍名將歌絲達汀露娃，在1987年做出的2.09米世界紀錄，更成為今屆奧運奪標熱門，結果她昨在試跳2.04米失敗後，亦與奧莉絲拉嘉絲未能跳過2.02米，最後藉第1次挑戰2.00米便成功奪金，而季軍是其同胞謝拉舒珍高及澳洲隊選手柏達臣。

馬曉芝克的成功來之不易，自俄羅斯於2022年2月尾侵略烏克蘭後，這名東京奧運季軍便立即離開家鄉聶伯城，其間顛沛流離，同年曾需坐6天長途車程前往塞爾維亞首都貝爾格萊德參加世界室內田徑賽，又分別於去年和今年到布達佩斯及格拉斯哥參加世界賽和室內世界賽，而最難得是她在上述3項大賽中，前二者凱旋，後者亦獲亞軍。

澤連斯基：證烏克蘭人堅強

馬曉芝克說：「這面金牌十分重要。俄羅斯侵略烏克蘭及殺人，其中近500名同胞運動員喪生，他們永遠不能參加比賽、慶祝和感受奧運氣氛。所以我對奪金感到很高興，它是屬於他們的。」而烏克蘭除了跳高增添1金1銅，另一同胞高克漢又在男子鏈球得季軍，令該國今屆累獲2金2銀3銅共7面獎牌，總統澤連斯基其後也祝賀道：「我們非常自豪！ 感謝這個結果，烏克蘭人知道如何堅強，如何獲勝。」

至於昨上演的男子鏈球決賽，由應屆世界賽冠軍的加拿大隊選手卡特斯保以84.12米奪金，亞軍是摘出79.97米的匈牙利隊代表夏拉斯。