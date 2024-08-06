5毫秒決雌雄 拉尼斯膺百米飛人 鍾情日本文化 展龜波氣功致敬《龍珠》作者

在昨晨較早時間先上演的男子100米跑準決賽，牙買加隊雙星傑辛湯遜及奧比歷施維分別跑出9.80及9.81秒以總成績頭兩名晉級決賽，其中施維更做出PB。美國隊的拉尼斯及費特卻利分別跑出第3及4快時間。上屆金牌得主的意大利隊好手馬素積及斯在第2組以9.92秒僅排第3，靠3組前兩名以外的最佳兩名跑手成績，取得「細q」驚險過關。

衛冕積及斯得第5

來到決勝一戰，費特卻利早段帶頭不久被傑辛湯遜超前，但展示後勁的拉尼斯最終從後趕上，於壓線一刻快傑辛湯遜0.005秒封王，成為奧運史上勝出時差最少的百米決賽，至於費特卻利最終以9.81摘銅，馬素積及斯僅以9.85秒排第5。

向來招積的拉尼斯場內風采飛揚，但場外則是一名不折不扣的日本動漫迷，此前曾在比賽時穿上超音鼠圖案襪比賽，又曾染銀髮模仿《龍珠》角色超級撒亞人，而他在6月出戰美國隊奧運選拔賽時，又先後在初賽及決賽的賽前介紹之時，分別取出日本《遊戲王》卡「藍眼白龍」及「被封印的黑暗大法師」成為一時熱話。

最愛動畫及漫畫分別是《鋼之鍊金術師》及《逃離伊甸園》的他，早前受訪時便曾自爆求學時代每晚都看這漫畫直到凌晨時分。而在《龍珠》作者鳥山明今年3月逝世時，他亦在個人社交媒體撰文哀悼，並表示他的「龜波氣功」慶祝勝利動作、大賽前吶喊、染銀髮及雙手舉高等動作，全都是參考漫畫中的孫悟空。他稱「鳥山明的創作對我人生造成巨大影響」，對其離世感惋惜。如今在巴黎奧運賽場上成為百米男飛人，他亦不忘再度使出「龜波氣功」向鳥山明致敬。

豪言百米非強項 「還有金牌等着我」

賽後他「牙擦」地表示：「說實話100米不是我最強的，200米才是，所以還有金牌在等着我！我想成為我自己，不是其他人，或許我能在今屆於歷史留下更多我的名字。」而國際田聯主席高爾（Sebastian Coe）則寄望對方可以成為繼保特之後另一個短跑標誌性人物，「這一場百米決賽別具意義，除了展示了競爭性，拉尼斯的感染力亦對短跑界舉足輕重，在後保特時代，人物已開始談論及認識他」。