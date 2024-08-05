奧運快遞：烏克蘭女佩奪今屆首金

舒希費拿男子高球登頂

世界一哥的美國隊星將舒希費拿昨在巴黎奧運男子高爾夫球最後一輪賽事，捉下3隻「小鳥」，連同前3輪賽事捉下6隻「小鳥」，最終總成績以低標準19桿，以1桿之微擊敗英國隊球手費活特，奪得今屆奧運金牌。日本隊名將松山英樹則以低標準17桿摘銅。

韓男箭手贏3金史上首人

韓國隊的選手金優鎮昨在男子射箭個人賽決賽，與美國隊的選手艾利遜經過5局後打成總分5：5，須以附加箭分勝負，雙方同樣射出10環，但金優鎮的箭較近中心點，終以總分6：5勝出，連同男子及混合團體賽，成為首個同屆奧運奪3金的男子射箭運動員。

塞納河水質再礙練水

巴黎奧運三項鐵人混合接力賽今午2時上演，大會原定昨安排運動員進行游泳練習，惟最近大雨影響塞納河水質，經過測試未達要求後，決定取消有關活動，但單車和跑步訓練會按計劃進行。塞納河污染早前已令男子個人賽推遲展開，並需連續取消兩天個人賽的游泳訓練。