捲性別風波穩奪牌 阿國拳手：我是女人

林郁婷同晉女子57公斤4強

哈莉芙於昨晨女子拳擊66公斤級別8強獲逾600名觀眾聲援，擊退匈牙利隊拳手漢姆莉晉級。賽後她被記者蜂擁包圍失控哭訴道：「我為尊嚴而戰，我要告訴全世界我是女人，將來也不會變。」她在接受英國廣播公司（BBC）電視台訪問時補充謂：「我感覺很好，感謝全世界，感謝阿拉伯。」

中華台北女拳手林郁婷昨亦晉身57公斤級組別4強，她與哈莉芙於去年世界賽後遭國際拳擊協會（IBA）指出體內含有男性XY染色體。

意大利隊拳手卡蓮妮在16強開賽46秒被哈莉芙擊中鼻樑後投降哭訴不公，引發軒然大波。國際奧委會（IOC）重申兩名拳手合乎參賽資格，質疑主席奇利美夫是俄羅斯人的IBA引發爭端純屬「政治操控」。IBA於2019年因貪腐醜聞被IOC取消認證，奇利美夫於16強賽後聲言「不忍看見卡蓮妮流淚」，向她發出獎金，但後者拒絕接受並向哈莉芙道歉。

哈莉芙父親亦展示出生證明書為女兒呼冤道：「我為女兒自豪，她自幼已是跑步足球樣樣皆能，我曾反對她打拳，但她很堅強，每日堅持刻苦訓練。」