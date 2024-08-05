捲性別風波穩奪牌 阿國拳手：我是女人

【明報專訊】捲入巴黎奧運性別爭議風波的阿爾及利亞隊拳手伊曼哈莉芙及中華台北隊代表林郁婷，雙雙勇闖4強，由於拳擊不設銅牌戰，故二人已穩奪獎牌。哈莉芙將成為奪得奧運拳擊獎牌的阿爾及利亞女性運動員，連日遭到網絡欺凌的她打破緘默，哭崩重申：「我是女人！」
林郁婷同晉女子57公斤4強
哈莉芙於昨晨女子拳擊66公斤級別8強獲逾600名觀眾聲援，擊退匈牙利隊拳手漢姆莉晉級。賽後她被記者蜂擁包圍失控哭訴道：「我為尊嚴而戰，我要告訴全世界我是女人，將來也不會變。」她在接受英國廣播公司（BBC）電視台訪問時補充謂：「我感覺很好，感謝全世界，感謝阿拉伯。」
中華台北女拳手林郁婷昨亦晉身57公斤級組別4強，她與哈莉芙於去年世界賽後遭國際拳擊協會（IBA）指出體內含有男性XY染色體。
意大利隊拳手卡蓮妮在16強開賽46秒被哈莉芙擊中鼻樑後投降哭訴不公，引發軒然大波。國際奧委會（IOC）重申兩名拳手合乎參賽資格，質疑主席奇利美夫是俄羅斯人的IBA引發爭端純屬「政治操控」。IBA於2019年因貪腐醜聞被IOC取消認證，奇利美夫於16強賽後聲言「不忍看見卡蓮妮流淚」，向她發出獎金，但後者拒絕接受並向哈莉芙道歉。
哈莉芙父親亦展示出生證明書為女兒呼冤道：「我為女兒自豪，她自幼已是跑步足球樣樣皆能，我曾反對她打拳，但她很堅強，每日堅持刻苦訓練。」