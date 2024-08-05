日本排球夫妻檔並肩扶持 西田有志領男排今8強鬥意國 女排出局古賀紗理那獲夫感謝

身高只有1.87米的西田有志在排球界屬為矮小，但他藉擁有超強扣球高度，已成為日本國家隊三大王牌之一，更在上月帶領球隊在世界男排聯賽以局數1：3僅負法國隊，取得亞軍。可是，年紀輕輕的他原來已成為人夫，與年長4歲的日本女排隊長古賀紗理那發展一段「姊弟戀」。

疫情期間女方因觀賽結緣

古賀最初討厭對方那種輕佻態度，每天收到西田傳來的訊息都選擇「已讀不回」，但疫情期間無意地觀賞到他的比賽，從此兩人的話題總離不開排球，關係亦變得親密，其中日本女排之前的戰績不佳曾令古賀感到身心俱疲，但西田給予很大支持，「有什麼事情都可以跟我談」，令她再次站了起來，他們交往直至前年前夕便決定宣布結婚。

現時夫妻兩人代表的日本隊，在今屆奧運卻有着不同的命運。西田有志的日本男排雖在分組賽僅取1勝2負成績，但憑其一最佳第3名出線，將於今晚7時在8強對陣意大利隊，力爭獎牌。不過，日本女排日前即使在分組賽第3輪以局數3：0擊敗肯尼亞隊，但仍無緣晉級。

透露戰畢今屆奧運後退役的古賀賽後難掩情緒落淚，也提到很感謝有很多日本球迷在巴黎給予他們支持，而西田都在社交平台向她說出感謝之情，「今後我會繼續尊敬妳，無論作為一個人或是一個運動員，你讓我親眼見證了我無法超越的努力，謝謝你」。