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體育

尤路奪菲律賓奧運體操首金 獲豪宅一世任食炒飯

【明報專訊】菲律賓體操男將尤路（Carlos Yulo）寫巴黎奧運自由體操歷史，為該國奪史上首面體操金牌後，獲國內企業送禮獎勵，除市值2400萬元披索（約320萬港元）豪宅，更有「一世任食Tapsilog（傳統菲律賓炒飯）」。

自由體操壓衛冕以色列好手

24歲的尤路昨晨於男子自由體操以高難度的向前翻騰3周半穩健着地獲15分，僅以0.37分壓衛冕的以色列選手杜高派特，成為歷來首位在奧運體操稱王的菲律賓選手，也是該國繼東京奧運的舉重女將戴雅絲後，獲史上第二塊奧運金牌。體操在菲律賓並非主流，尤路的天賦於2016年獲得日本體操聯會賞識，獲邀入讀帝京大學及留日訓練。

名利雙收的尤路不忘感恩，「我們是個小國，這面金牌分量十足。感謝國民支持，讓我贏得金牌外還有一所大屋」。菲律賓體育部門早前承諾金牌選手將獲100萬披索（約13.5萬港元）免稅獎金，該國地產巨頭Megaworld慨贈位處馬尼拉的兩房連裝修豪華公寓，市值2400萬元披索（約320萬港元）。多間企業爭相贈興，有餐廳向尤路送出免費Tapsilog任食一輩子，讓他自由配搭炒飯、牛肉、雞蛋等配料，還有醫生提供終身免費門診服務。

女子項目方面，美國體操女王比拉絲繼於個人全能後，再在跳馬以15.30分力退巴西的安拉迪封后，取得今屆個人第3金，亦是3屆奧運以來第7金。她將繼續於餘下的平衡木及自由體操「掘金」，力爭再創紀錄。

至於昨晚舉行的男子吊環決賽，國家隊選手劉洋、鄒敬園包攬金、銀牌。

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