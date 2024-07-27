莉迪姬800自封后 摘奧運歷來第9金

莉迪姬以8分11.04秒揚威女子800米自由泳，比亦破奧運紀錄的澳洲隊名將迪米絲快1.25秒下摘冠，季軍是另一美籍選手美登。27歲的莉迪姬至此在奧運個人累計獨取14面獎牌（9金4銀1銅），進一步鞏固自己是最多奧運獎牌的游泳女將的地位，但仍以14面落後紀錄保持者同胞菲比斯。莉迪姬賽後說：「我認為這些年自己的表現很平穩，我對出席下屆洛杉磯奧運念頭從沒改變。」

國家隊4×100混破亞洲紀錄奪亞

另外，由覃海洋、張雨霏、楊浚瑄以及徐嘉余組成的男女混合4×100米混合泳接力隊，以3分37.55秒打破亞洲紀錄，但因遜於美國隊締造的3分37.43秒新世績，只能得到一面銀牌，銅牌得主是破大洋洲紀錄的澳洲隊。

此外，加拿大隊新星麥堅杜殊在女子200米個人混合泳決賽，以2分06.56秒的奧運新紀錄奪金，美國隊的杜格拉絲摘銀，而另一美籍選手禾殊因仰泳轉蛙泳技術犯規被取消成績，由澳洲隊的麥姬安替補獲銅。