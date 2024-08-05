劉允祐初奧公路賽未完賽 哽咽嘆已盡力

巴奧男子公路個人賽全長273公里，劉允祐大部分時間留守主車群較後位置，惟完成200公里左右被拋離，最終未能完賽。他賽後說狀態一般，踩到170、180公里時開始「爆偈」，「去到中段體力下跌，尾段主車群進攻時跟不上，堅持到200公里左右就上岸」。

歐洲單車文化盛行，劉允祐稱比賽期間體驗甚深，也大讚沿途景點漂亮，氣氛極佳，「車迷大聲歡呼，這是每位單車手都想體會的感覺，也是我踩單車多年來最棒的體驗」。不過，劉允祐隨後慨嘆，不知巴黎會否是生涯唯一參加奧運機會，「前幾屆公路賽爬山多，今屆路線算最適合我。下屆奧運我已經31歲，屆時是否仍踩單車，是幫手爭奧運分或有機會出賽，就到時候才算。」

談及準備奧運的過程，劉允祐哽咽表示兩年前公路港隊因疫情缺陣多項比賽，車隊近乎解散，因此沒想過奧運與自己有關。獲資格後，劉允祐盡全力準備，「我們平常最多踩200公里左右的比賽。為奧運要踩多好多6至8小時訓練，看能否挑戰奧運強度。結果不是理想，但已盡力，我覺得是個好的旅程」。

劉允祐隨後落淚，感激自己一路堅持，「我幾年前想過放棄，現在雖不是爭到好成績，但來到奧運也像達到些目標，多謝自己沒放棄」。劉允祐期望這次經驗能鼓勵其他港將，重組公路車隊同心爭佳績。

女乒再亮相戰團體賽16強

另外，港隊明晨有乒乓球隊再亮相，由早前在混雙伙拍黃鎮廷取第4的杜凱琹，聯同隊友朱成竹及李皓晴，出戰女子團體賽16強，於香港時間明晨2時面對瑞典隊。

本報記者 許嘉明 巴黎直擊