佐高域男單稱霸圓金滿貫夢 激戰艾卡拉斯近3小時 報上月溫網敗仇

史上第5人 塞爾維亞第二金

賽前一盤未失的兩人，繼上月溫布頓錦標賽後再次會師決賽，吸引傳奇女將「細威」沙蓮娜威廉絲、美國著名演員莎朗史東等成座上客。溫網決賽直落3盤告負的佐高域，首盤與艾卡拉斯分別未能把握5次和8次破發分，爭持至決勝局。佐高域在雙方拉鋸至「細分」3：3後，接連拿下4分「搶七」，激戰一個半小時後以7：6（7：4）先拔頭籌。兩人次盤再戰至決勝局，佐高域決勝局早段連取兩分後被追平，但之後再連奪5分以細分7：2奠勝，成為繼嘉芙、阿加斯、拿度及沙蓮娜威廉絲後，歷來第5名在職業生涯締造金滿貫（網球四大滿貫及奧運金牌）的單打球手，兼為塞爾維亞隊取得今屆第二金。

自2008年北京奧運初登場以來，佐高域過去4屆曾有3次與決賽擦身而過。他昨仗一償宿願後即掩面跪地神情激動，賽後分享感受道：「我不知該說什麼，還是愣住了。我把我的心思、靈魂、身軀，一切都投放爭奪奧運金牌之上。我終於做到了。」

享受勝利喜悅同時，佐高域並沒遺忘可敬的對手，感謝艾卡拉斯合演精彩對決，「他不斷的力逼我打出最好的網球，我們用了接近3小時打兩盤，這是一場令人難以置信的戰鬥。老實說，在決勝分到手後，那是唯一我認為可以贏得比賽的時刻」。至於昨晨銅牌戰，意大利隊的梅薩迪以6：4、1：6、6：3，盤數2：1擊敗加拿大隊艾利亞施米。

鄭欽文藉劉翔奪金片段自勉

至於昨晨在女單破天荒奪金的國手鄭欽文，透露賽前曾翻看「欄王」劉翔2004年雅典奧運奪金的片段，藉此激勵自己成為締造歷史的人，「他21歲的時候拿到這個冠軍。我想我今年也是21歲。正好20年後的今天，我站在賽場上面，我覺得我也可以做到」。