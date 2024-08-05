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體育
2024年8月5日星期一
江旻憓告別全職劍手 冀新職饋港 總教練：港劍梯隊成熟 有影響仍樂觀
可保留非全職身分 打本地賽對陣隊友
鄧謝配月底再戰公開賽 長遠「需沉澱」
羽球男雙中華台北衛冕 女單前世一馬蓮4強傷出
女子百米摘金 聖盧西亞首奪牌 飛人：幼時赤腳跑國內無場館 盼助家鄉體育發展
樊振東反勝摩賈德 國乒男單五連冠
西班牙女足挫哥倫比亞入4強
獎牌榜
今日焦點賽事
佐高域男單稱霸圓金滿貫夢 激戰艾卡拉斯近3小時 報上月溫網敗仇
劉允祐初奧公路賽未完賽 哽咽嘆已盡力
莉迪姬800自封后 摘奧運歷來第9金
尤路奪菲律賓奧運體操首金 獲豪宅一世任食炒飯
夢幻隊贏波多黎各分組賽全勝 8強鬥巴西
日本排球夫妻檔並肩扶持 西田有志領男排今8強鬥意國 女排出局古賀紗理那獲夫感謝
捲性別風波穩奪牌 阿國拳手：我是女人
奧運快遞：烏克蘭女佩奪今屆首金
馬體會12主力訪港鬥傑志 缺基沙文
利物浦贈曼聯3蛋 史諾友賽贏荷蘭打吡
Out Out轉轉
體壇快訊：港隊泛亞韻律泳奪7金
今日焦點賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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江旻憓告別全職劍手 冀新職饋港 總教練：港劍梯隊成熟 有影響仍樂觀
可保留非全職身分 打本地賽對陣隊友
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