西班牙女足挫哥倫比亞入4強

西班牙昨仗有中場艾坦娜邦瑪蒂、普迪拉斯及中堅柏莉迪絲等主力復任正選，卻在哥倫比亞前鋒艾雅拉美莉絲及中場莉絲山度士分別在12和52分鐘建功落後。「狂牛」其後換入5名後備球員，其中攻擊手老將珍妮花靴莫素先在79分鐘門前補射得手拉近紀錄，加上柏莉迪絲補時8分鐘撞射破網，在法定時間最後一刻扳平2：2。

兩軍加時均未能改寫紀錄，需互射12碼決勝負，結果哥倫比亞在首輪及第3輪宴客，西班牙4射皆中下贏 4：2，驚險晉身周三凌晨舉行的4強賽，而其下輪對手、分組賽末輪手下敗將巴西則憑中場加比樸迪露在82分鐘一箭定江山，以1：0淘汰法國，而對狂牛時領紅導致昨仗停賽的38歲「森巴兵」老將前鋒瑪達將會復出。

德國互射12碼氣走加拿大

同日另一場8強賽，分別是2016年和上屆奧運冠軍的德國及加拿大激戰120分鐘後打和0：0，結果德國藉門將安貝嘉在互射12碼兩度撲出對手射門後再親自埋齋，以4：2勝出，並令加拿大衛冕夢碎。「日耳曼軍團」將與4屆冠軍美國爭入決賽。另外，男足明晨將上演4強比賽，先由西班牙對摩洛哥隊，後有法國對埃及隊。