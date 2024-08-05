樊振東反勝摩賈德 國乒男單五連冠

成國乒超級全滿貫第三人

樊振東日前在8強賽遭遇日本好手張本智和的嚴峻挑戰，終以4：3反勝晉級，火力亦進一步提升，上圈4強賽和昨晚的決賽總共只失1局，而昨仗碰世界排名第26的摩賈德於首局曾以 7：7平手後，22歲的後者率先發難連得4分以11：7旗開得勝，惟隨後樊振東以兩局11：9將大比分反超，其後再下兩局11：8奠定勝局。奪得這枚關鍵的奧運單打金牌之後，樊振東以27歲之齡成為繼鄧亞萍及馬龍後，中國第3個達成超級全滿貫的運動員。他在賽後說：「贏得比賽之後心情還是非常釋放的。成績大家都能看到，亦能分享我的喜悅。」並希望可以在後續的乒乓球團體項目亦取得佳績，「比賽還沒結束，希望能跟隊友一起捍衛團隊榮譽」。

摩賈德在首輪4：2爆冷戰勝此前對其8戰全勝的國家隊頭號種子兼「世一」王楚欽後，又於4強賽再次「以下剋上」力挫世界排名第6的巴西隊選手卡杜朗奴晉級決賽。此前對樊振東3戰全負的摩賈德最終不敵摘銀，但仍是繼瑞典「常青樹」瓦爾德內爾於2000年於悉尼奧運男單摘銀後的最佳成績。

小將列布倫「光速」摘銅 法國隔32年再奪牌

銅牌戰方面，世界排名第5年僅17歲的法國小將菲歷斯列布倫，以直落4局戰勝世界排名第6的巴西選手卡杜朗奴獲得銅牌，為法國男單時隔32年再奪奧運獎牌。菲歷斯列布倫於首局以11：6先發制人，又於次局在「刁時」12：10取勝擴大優勢。最後分別以11：7及11：6連下兩城奠勝，以31分鐘的「光速」摘銅。