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體育

女子百米摘金 聖盧西亞首奪牌 飛人：幼時赤腳跑國內無場館 盼助家鄉體育發展

【明報專訊】巴黎奧運昨晨誕生百米「女飛人」，最終意外地由聖盧西亞隊跑手祖利安艾菲特（Julien Alfred）跑出10.72秒，力壓美國隊勁敵莎卡莉李察遜及美斯拿謝菲遜率先衝線奪金而回，為這個位於東加勒比海島小國實現「零的突破」，取得自1996年參加8屆奧運以來首面獎牌。

中段逆轉 超美國名將兩身位

23歲的祖利安艾菲特今屆首次征奧，日前在初賽以第5名輕鬆出線後，再於昨晨的準決賽以10.84秒的最快時間首名晉級決賽。相隔不足兩小時後再戰決賽的她，雖然起跑稍稍落後，但於50米過後展示強力後勁壓過所有對手並拉開，最終超越緊隨其後的美國隊名將莎卡莉李察遜達兩個身位，以個人歷來最佳成績的10.72秒率先衝線，成為今屆奧運百米女飛人，李察遜則以10.87秒摘銀，另一美國跑手美斯拿謝菲遜以10.92秒掛銅，反觀初段一度領前的牙買加隊好手蒂亞基頓以11.04秒完成僅得第7名。

島國聖盧西亞近代曾長期是英國殖民地，至1979年獨立，土地面積只有617平方公里，人口約18萬。為這小國寫下奧運獎牌零的突破，艾菲特賽後感觸道：「這對我、我的教練、我的國家來說意義重大！在我成長的過程中，我是沒有穿鞋赤着腳跑步的，國家亦沒有標準訓練設施，體育場也是破舊待修的狀態，我很希望這面金牌能有助國家運動發展，並期盼有一座新的體育場。」

從小在貧窮環境成長，12歲因父親離世而一度放棄田徑的她，兩年後離開「傷心地」到牙買加升學重新出發，並憑天賦與學界成績，令她獲得美國得州大學提供獎學金入讀並加入該校田徑隊。她前年在全美大學體育協會（NCAA）的田徑一級賽場上連奪女子100米及4×100米接力金牌，再於翌年獨攬100及200米后冠，讓她決心踏上職業運動員之路，並獲著名運動品牌贊助出賽，最終成就今天的她。

費莎派絲退賽 有指因安檢起爭執

另外，「五朝元老」兼雙金得主的牙買加37歲傳奇跑手費莎派絲日前在女子100米初賽晉級後，昨晨突然退出準決賽成焦點。據路透社報道，這名百米史上第3快女飛人因安檢問題與保安人員出現爭執，並被拒進入熱身區，令她一氣之下決定退賽。網上亦流出相關影片，顯示她氣憤地與一名司機及工作人員談論安檢規則臨時改變的問題。她事後在個人社交網雖未解釋事件，但承認以這種形式結束個人最後一次奧運百米賽，「失望之情難以言喻」。

其餘田徑項目方面，在初賽破世績的美國隊昨在4×400米男、女子混合接力決賽大熱倒灶，跑最後一棒的女將姬蓮布朗於衝線前不足20米被荷蘭隊的芬克波爾壓過，亦令荷蘭在這項上屆起才增設的項目首度奪金。

美鉛球好手賴恩格羅沙三連霸

至於世界紀錄保持者的美國隊鉛球名將賴恩格羅沙，昨晨於男子決賽擲出22.90米，雖與去年他締造的23.56米仍有一段距離，但仍以0.75米之差力壓隊友高華錫斯封王，成就奧運三連霸。昨晚亦舉行多項初賽，其中剛成為百米女飛人的艾菲特，於200米初賽第1組以22.41秒做出最快時間，總成績排第5名出線香港時間明晨2時45分舉行的準決賽，晉級的話便會於55分鐘後隨即出戰決賽，再度爭金。

男子110米欄初賽，美國隊名將格蘭荷路維以13.01秒的最快時間首名出線，日本隊的村竹拉希德及泉谷駿介分別以第2及5名晉級，國家隊的「眼鏡飛人」徐卓一則以13.40秒排第11名，躋身周四凌晨的準決賽，而決賽將於周五凌晨舉行。

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