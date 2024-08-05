鄧謝配月底再戰公開賽 長遠「需沉澱」

被問及為何選擇謝影雪做拍檔，鄧俊文說，兩年前發揮不太好，當時亦是謝影雪傷後復出，謝曾詢問他是否仍想「夾」，「她未問我之前，我心內都有答案，我直接跟她說，如果她想繼續打，我一定是擺她在第一位」，之後兩人一條心爭取奧運積分，「現在證明是沒揀錯（拍檔）」。

鄧：沒揀錯拍檔

謝：盼未來「帶起」新血

至於未來發展，謝影雪提到以往很多前輩會「帶起」他們，雖然她此刻未退役，但未來即使不在前線，都希望盡最大努力「帶起」其他年輕運動員，繼續為港爭取好成績。

鄧俊文則稱，或先休息一兩周，沉澱一下，「打到幾時，遲啲先再算」，又說自己完成奧運賽事後心態會較放鬆，因之後不太需要在意排名，相信比賽時會「打得放啲」，希望享受每場比賽、每一分。

「鄧謝配」與港隊羽毛球男單代表李卓耀、女單代表盧善恩、女雙代表楊雅婷和楊霈霖昨晨返抵香港，大批支持者到場接機，文化體育及旅遊局長楊潤雄亦有到場迎接一眾港隊羽毛球代表。

對於香港球迷捱夜觀賞直播，鄧俊文感謝市民支持，「只能夠用努力盡量回報給他們」，亦寄語隊友繼續努力，自己首次參與奧運時亦是以獲得經驗為主，「結果無論滿意或不滿意，其實他們的路仍很長」，希望他們不要放棄，把握機會提高排名及實力，準備日後的比賽。