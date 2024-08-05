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體育

江旻憓告別全職劍手 冀新職饋港 總教練：港劍梯隊成熟 有影響仍樂觀

【明報專訊】港隊女子重劍代表江旻憓在巴黎奧運奪金後一周，昨於個人社交媒體投下「震撼彈」，宣布「告別全職劍擊運動員生涯」，並期待有新的職業發展「回饋香港」，以及為設立自己的慈善基金做好準備，又稱「我們必定會在劍擊的路上再相遇」。劍擊港隊總教練鄭兆康對此感不捨，同時稱即使退出全職運動員生涯，仍可以多種身分或形式接觸劍擊運動。

稱累積經驗為慈善基金準備「必在劍擊路上再遇」

江旻憓昨早於Instagram宣布，她完成第三次的奥運之旅後，「決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯」，她期待有新的職業發展，讓她可學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立她的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。

江旻憓又說，非常感恩可以用差不多20年時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持；她感激劍擊團隊每一位給予她的無限支持，「我們必定會在劍擊的路上再相遇」，並形容「Once a fencer, always a fencer！（一日是劍擊手，永遠是劍擊手！）」

有傳媒引述劍擊港隊總教練鄭兆康稱，江旻憓早前已向他交代有關決定，對於江走到職業生涯最高峰時退下來，鄭兆康感不捨及可惜，但相信江是經過深思熟慮，並與家人商量後才做決定，並非心血來潮，又說無論江有什麼決定，他都會理解、尊重及支持。

至於江旻憓未來發展方向，鄭兆康稱希望留給她自己交代，即使退出全職運動員生涯，仍可以多種身分或形式接觸劍擊運動，形容什麼可能性都有，不想作任何預測。鄭不諱言，江的決定對劍擊隊一定有影響，但他對香港劍壇發展樂觀，因劍擊隊的梯隊建設完善和成熟，相信未來會有更多人才。

陳國基盼江任教練育好手

政務司長陳國基昨出席全民運動日活動時表示，對江旻憓告別全職劍擊運動員生涯感可惜，但尊重其個人意願，祝願她在其他方面的發展和她的運動表現一樣出色。陳說，明白運動員到了某階段或有自己的計劃，希望江之後轉任教練，為本港培養更多劍擊高手。

教練Tavi曾言有力再贏

江旻憓的教練Tavi曾於江奪金後表示，堅信江首奪奧運金牌只是一個開始，「因為她的奧運之旅還沒結束，她有能力再做一次（贏冠軍）」，亦笑言「大家不要忘記2026年，我們還會在香港打世界賽」。江旻憓上周凱旋返港接受傳媒採訪時，被問及未來有何計劃，她回應稱下一步目標不是比賽，而是「很想見多些小朋友，讓更多人分享這個金牌的喜悅，還有希望跟大家慶祝」。

外界原預計江將於下月底重返賽場，迎接下一個賽季周期，首戰料於塞爾維亞出戰一連5站的衛星賽。

明報記者

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