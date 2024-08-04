尹高爾透露曾與拜仁接觸 因專心養病拒再作馮婦

拜仁韓國友賽小勝熱刺

兩軍下周日再交鋒

尹高爾近日接受荷蘭傳媒專訪時，透露拜仁去季決定辭退杜曹後，曾考慮多名教練人選，其中竟包括他自己在內，「他們（拜仁會方）曾聯絡我，詢問我會否有興趣再作馮婦。老實說，我對他們的提議感到非常驚訝」。尹帥曾在2009年執掌拜仁，加盟首季即領軍贏得德甲及德國盃「雙冠王」，但翌季戰績急速下滑，他亦在2011年4月被會方辭退。尹帥在專訪中也透露病情暫時受控，並開玩笑指對他而言，如今最大的問題「就是不能再享受魚水之歡」。

至於現正身處韓國進行季前集訓的拜仁慕尼黑，昨晚在首爾友賽英超球隊熱刺，並邀來當地人氣女團New Jeans任中場表演嘉賓。拜仁此戰以強陣出擊，紐亞、甘美治、湯馬士梅拿及基拿比等主力皆正選上陣，其中哈利卡尼缺陣無緣倒戈下，取代其掛帥的維度域在4分鐘先開紀錄，加上中場哥列斯卡於56分鐘建功拉開比數，終以2：1小勝有右閘柏度樸路在65分鐘扳回一城的熱刺。兩軍下周日凌晨將會再度交鋒。