白俄彈網選手中立身分摘金 頒獎禮國歌國旗從缺

23歲的列雲奴域資格賽首名晉級，緊接於決賽獲得63.090分，連續兩屆奪金。國家隊的王梓賽和嚴浪宇則分別獲得銀牌及銅牌。惟跟上屆東京奧運不同，列雲奴域在頒獎禮上只能穿上無標誌的淺藍色運動套裝，呆滯的站住聽着由國際奧委會（IOC）為這次俄、白兩國參賽者創作的樂曲；同時間雅高體育館徐徐升起的，是今屆特別設計予AIN的旗幟。

列雲奴域盼下屆以白俄代表再戰

成為AIN首金得主，列雲奴域賽後自然成為國際傳媒的「關注」對象。他賽後坦言未能以白俄代表的身分加冕是遺憾，「在下屆比賽中，我想再次與祖國的國旗和國歌攜手征戰，以最理想的方式代表自己的國家」。

賽後獲白俄總統盧卡申科恭賀的他，2020年白俄爆發反政府示威時曾聯署支持對方，惟昨被記者問起政見時避而不談，「下一個問題。我不想回答這問題，這是一種挑釁，請提出有關體育的問題」。

俄羅斯軍隊前年2月入侵烏克蘭遭受制裁，使俄羅斯及白俄羅斯選手在巴黎奧運須以中立身分參賽；今屆共有32名運動員通過所屬體育項目的國際組織及IOC審查獲准出戰。惟代表團除了未能出席開幕禮，即使獲得獎牌也不會列入獎牌榜上。