摩賈德今決戰樊振東 研究指六邊形球拍抽擊力更強

19號種子摩賈德今屆在男單16強爆冷淘汰「世一」王楚欽，粉碎國家隊連續5屆奧運壟斷男乒金、銀牌美夢。其實摩賈德早於2021年世界錦標賽成名，年僅19歲接連擊退波爾等歐洲名將奪得亞軍，也令他使用的六邊形球拍漸受關注。

符合規格 擊球面積大5%

國際乒聯並無限制比賽球拍形狀及重量，只要求底板平坦堅硬、至少85%木料及指定厚度，因此六邊形球拍符合標準。據報摩賈德這塊球拍由瑞典廠商STIGA研發，名為「CYBERSHAPE」，相比傳統圓形球拍，研究指六邊形球拍擊球面積大5%及重心更低，增加抽擊力和成功機會，球拍重量亦未增加。

摩賈德亦成為24年後再有瑞典球手奪得奧運男單獎牌。上一人為2000年悉尼奧運銀牌得主的傳奇瓦爾德奈爾，他賽前亦對後輩推崇備至，「雖然我們之前也試過贏中國球手，但摩賈德今屆表現尤其令人振奮，王楚欽是世界排名最高球手，全季幾乎戰無不勝，所以這真的令人難以置信」。