志田千陽領日本羽隊女雙掛銅 擁高顏值成球迷寵兒 場外偶像宅追女團乃木坂46

早在2014年以17歲之齡在羽壇嶄露頭角的志田千陽，一直與比自己年輕一年的松山奈未搭檔出戰女雙至今，贏過大小不同獎牌，包括在優霸盃代表日本隊先後取得1銀2銅，以及在去年杭州亞運摘銅。

偕乒乓主力平野美宇追星

志田在場內比賽時的招牌笑容，加上天生高顏值，令她成為不少羽毛球迷的寵兒，個人社交網Instagram亦累積逾55萬個追隨者。平時她除了分享在各地出賽的點滴，包括去年9月來港出戰香港公開賽外，亦不時分享自己愛聽的乃木坂46歌曲及出席演唱會為偶像歌手打氣的相片，例如今年5月她便抽空到東京巨蛋觀看乃木坂46人氣成員山下美月的畢業演唱會；去年亦先後去看該團的「夏巡」及「UNDER LIVE」，無疑是不折不扣的忠實粉絲。巧合的是，今屆同樣代表日本隊出戰巴黎奧運的乒乓球隊主力平野美宇，亦是乃木坂46前成員西野七瀨的忠實粉絲，二人分屬同好下亦因此結緣成為朋友，去年底她亦曾專程觀看平野爭取奧運資格的賽事，並留言道：「很高興可以一起談論乃木坂和比賽等很多事情，讓我們一起努力吧！」

首次征奧 伙松山奈未挫大馬隊摘季

今屆首次征奧的她，與拍檔松山奈未在羽毛球女雙從C組以次名出線後，再於8強直落兩局淘汰丹麥隊殺入4強，但二人在4強以直落兩局不敵世界排名第3的國家隊「聖壇」組合劉聖書／譚寧，昨晚轉戰銅牌戰面對大馬隊的陳康樂／穆拿里塔蘭，最終輕鬆直落兩局21：11、21：11取勝摘銅，拿下二人首面奧運獎牌。