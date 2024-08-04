奧運快遞：匈國隔52年奪男重團體金牌

前性侵犯荷將晉級16強

8年前在英國被裁定強姦一名12歲女童罪成服刑13個月的荷蘭隊沙灘排球男將雲達維迪（Steven Van de Velde），昨晨伙拍恩馬斯出戰B組最後一仗，雖直落局數0：2不敵挪威隊組合莫爾和蘇林，但與同組的意大利及智利隊組合同得1勝2負下，以較佳局差力壓兩隊取次名出線16強；挪威組合則以全勝姿態首名晉級。

法國包攬男子小輪車三甲

小輪車（BMX）項目昨晨煞科，其中男子競速賽由東道主法國隊包辦三甲，其中金牌得主為以31.422秒完成的杜迪，銀、銅牌則由安祖及馬菲奧取得。女子組方面，莎卡奇芭拉以34.231秒率先衝線，為澳洲隊贏得今屆第12金。

所島女將客串百米包尾

所羅門群島隊長跑好手菲莉蘇亞（Sharon Firisua），上屆曾為國出戰東京奧運女子馬拉松。惟今屆該國只獲女子100米跑資格下，意外派出這名30歲選手參賽，結果不擅短跑的她日前在資格賽跑出14.31秒，為35名完成賽事中最慢的跑手。