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體育

西班牙男籃小組出局寫隊史最差 39歲費南迪斯退役

【明報專訊】巴黎奧運男籃分組賽A組，西班牙男籃昨晨以85：88不敵有NBA球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大領銜的加拿大隊，分組賽1勝2負列榜尾出局，寫隊史最差成績。西班牙隊名將魯迪費南迪斯，亦隨球隊出局面宣布退役。

曾在奧運贏下3銀1銅的西班牙男籃，在「後加素爾年代」成績下滑，今屆亦要靠遺材賽才最後一刻奪奧運資格。首兩戰取1勝1負下，昨晨面對坐擁SGA及查美梅利等多名NBA戰將的加拿大，力戰至最後以3分飲恨，最終在A組與澳洲及希臘同樣1勝2負，但以較差得失分敬陪末席出局，寫下隊史奧運最差成績。陣中曾在多支NBA球隊效力的39歲老將魯迪費南迪斯亦宣告退役，他合共出戰六屆奧運上陣38場，屬男籃史上奧運上陣第3多的球員。

此外，東道主法國隊昨晨於B組的首名之爭以71：85不敵德國隊吞首敗，但仍與對方攜手出線8強。

女籃國家隊大勝波多黎各開齋

女籃方面，國家隊於A組末輪以80：58大勝波多黎各隊取今屆首勝，延續出線希望。國家隊是役於次節建立雙位數優勢，並在末節將分差擴至20分。最終大勝對手位列小組第3，須視乎今午C組末輪比利時隊鬥日本隊的戰果，決定能否以兩支最佳小組第3資格出線8強。

另國家隊昨於三人籃球分途續戰，其中男籃繼16：21不敵立陶宛後再以17：21負於美國，小組排榜尾。女籃方面，國家隊雖先後不敵德國、阿塞拜疆及美國隊，但仍以第6名驚險出線附加賽。

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