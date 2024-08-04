法國氣走「仇家」阿根廷 完場後爆衝突

阿根廷自2022年世界盃決賽互射12碼力克法國捧盃後雙方開始結怨，車路士中場安素費南迪斯上月中隨「藍白軍團」衛冕美洲國家盃後，更與隊友在隊巴高唱涉種族歧視法國隊非裔球員歌曲加劇兩國仇恨，使昨仗成話題之戰。據報現場有法國球迷在賽前奏起阿根廷國歌時報以噓聲。

法國在A組3戰全勝一球不失首名出線，昨開賽5分鐘便由效力英超球會水晶宮的前鋒桑馬迪達接應角球頂入，並最終憑這入球小勝1：0，繼1984年洛杉磯奧運奪金後，再闖奧運男足4強，將鬥同日完場前逼和1：1、互射12碼5：4淘汰巴拉圭隊的埃及隊。另一場4強則由西班牙面對摩洛哥隊。

賽前預期的火藥味到完場後爆發，據報法國中場安素米洛特尾段被換後，朝向阿根廷後備席高呼兼作做不文手勢，致雙方球員爆發衝突，球證最終向米洛特出示紅牌須下場停賽。法國主帥亨利賽後直言不高興，「我很尊重阿根廷隊，不喜歡球員在最後發生的事，這沒必要發生」。

美國女足挫日本 洛文女兒奠勝

女足方面，上屆銅牌得主美國隊昨晚8強戰至加時上半場補時107分鐘，由NBA名宿「壞孩子」洛文之女崔妮蒂洛文右路切射遠柱掛網，攻入個人今屆第3球，以1：0小勝日本隊，晉身周三凌晨的4強。日本則男、女足均在8強止步。