明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

法國氣走「仇家」阿根廷 完場後爆衝突

【明報專訊】近年積怨的足壇冤家阿根廷隊和法國隊，昨晨在巴黎奧運男足8強狹路相逢。東道主法國最終憑前鋒桑馬迪達早段頭槌奠勝，以1：0氣走阿根廷，相隔40年再闖奧運男足4強，將於周二凌晨與埃及隊爭入決賽。不過，完場後兩隊仍爆發衝突，法軍名宿兼主帥亨利亦不滿麾下生事。

阿根廷自2022年世界盃決賽互射12碼力克法國捧盃後雙方開始結怨，車路士中場安素費南迪斯上月中隨「藍白軍團」衛冕美洲國家盃後，更與隊友在隊巴高唱涉種族歧視法國隊非裔球員歌曲加劇兩國仇恨，使昨仗成話題之戰。據報現場有法國球迷在賽前奏起阿根廷國歌時報以噓聲。

法國在A組3戰全勝一球不失首名出線，昨開賽5分鐘便由效力英超球會水晶宮的前鋒桑馬迪達接應角球頂入，並最終憑這入球小勝1：0，繼1984年洛杉磯奧運奪金後，再闖奧運男足4強，將鬥同日完場前逼和1：1、互射12碼5：4淘汰巴拉圭隊的埃及隊。另一場4強則由西班牙面對摩洛哥隊。

賽前預期的火藥味到完場後爆發，據報法國中場安素米洛特尾段被換後，朝向阿根廷後備席高呼兼作做不文手勢，致雙方球員爆發衝突，球證最終向米洛特出示紅牌須下場停賽。法國主帥亨利賽後直言不高興，「我很尊重阿根廷隊，不喜歡球員在最後發生的事，這沒必要發生」。

美國女足挫日本 洛文女兒奠勝

女足方面，上屆銅牌得主美國隊昨晚8強戰至加時上半場補時107分鐘，由NBA名宿「壞孩子」洛文之女崔妮蒂洛文右路切射遠柱掛網，攻入個人今屆第3球，以1：0小勝日本隊，晉身周三凌晨的4強。日本則男、女足均在8強止步。

上 / 下一篇新聞