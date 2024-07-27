巴奧4戰4金 新水神馬爾尚登基 200混破菲比斯京奧紀錄 明晨接力衝第5金

法總統馬克龍現場打氣

首度征奧的馬爾尚早前已在男子400米個人混合泳、200米蝶泳和200米蛙泳，同樣以刷新奧運紀錄下連奪3金，變得聲名大噪，昨晨出戰男子200米個人混合泳決賽，更吸引法國總統馬克龍親自到場觀看，與在場觀眾一同打氣。

馬爾尚是役不負所望，完成頭50米蝶泳後，已經搶佔第1位，終以1分54.06秒率先觸池奪金，距美國隊名將洛捷迪於2011年保持至今的世界紀錄只差0.06秒，並刷新由美國隊名將「水神」菲比斯2008年於北京做出的1分54.23秒奧運紀錄，英國隊泳手鄧肯史葛摘銀，銅牌則由上屆東京奧運該項目金牌的國家隊代表汪順取得。

馬爾尚今屆賽事橫空出世，至今已獲得巴奧第4金，成為目前參賽國家中唯一4金得主，4項決賽成績均打破奧運紀錄，自美國傳奇菲比斯及「水怪」史畢茲後，首名「男飛魚」在單屆奧運奪4面個人金牌，他昨晚亦攜同隊友出戰男子4×100米混合泳接力初賽，終以3分31.36秒小組首名觸池，協助法國隊以總成續第1名晉級至香港時間明晨1時10分上演的決賽，其中馬爾尚將有機會力爭今屆個人第5金。

麥姬安衛冕女子100背200背

其他比賽方面，澳洲隊泳手麥伊禾在男子50米自由泳游出21.25秒，以0.05秒稍微優勢奪金；澳洲隊隊友兼世界紀錄保持者麥姬安繼女子100米背泳後，在女子200米背泳以2分03.73秒再破奧運紀錄下，獲得第2金，亦成為史上首人能衛冕該兩項賽事的選手，同場21歲中國隊的彭旭瑋則游出2分07.96秒以第6名完成。

至於從上周日起揭幕的游泳項目，經過9個比賽日後將於明晨煞科，其中女子50米自由泳、女子4×100米混合泳接力、男子1500米自由泳及男子4×100米混合泳接力亦將於最後一日決出金牌。