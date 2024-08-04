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體育

陳清晨賈一凡圓滿貫 陳雨菲女單衛冕失敗

【明報專訊】巴黎奧運羽毛球女雙決賽昨晚上演國家隊「內訌」，結果由頭號種子的「凡塵」組合陳清晨／賈一凡以直落兩局擊敗隊友「聖壇」組合劉聖書／譚寧，首奪奧運金牌，達成羽毛球大滿貫成就，也為國家隊取得今屆第15面金牌。

雙方昨仗首局咬得緊湊，劉聖書／譚寧一度以20：16領先取局點，但陳清晨／賈一凡連取6分下逼至「刁時」，再以22：20先拔頭籌。次局凡塵組合靠較佳經驗再贏21：15拿下勝利，終以局數2：0勝出，首奪金牌，實現大滿貫成就。而日本隊組合松山奈未／志田千陽以兩局21：11力挫馬來西亞組合陳康樂／穆拿里塔蘭摘銅。

單打方面，衛冕的國家隊「一姐」陳雨菲在女單16強以直落兩局不敵隊友何冰嬌，無緣衛冕，後者4強將惡鬥西班牙隊名將馬蓮；另一場4強則由韓國隊的世界一姐安洗瑩鬥印尼隊的瑪莉斯卡東宗，其中前者昨以局數2：1反勝日本隊的前「世一」山口茜。

世一石宇奇男單8強出局

至於男單「世一」的國家隊星將石宇奇，昨晨在8強意外以直落兩局不敵泰國隊球手維迪辛，連同早前出局的隊友李詩灃，令國家隊相隔20年首次缺席男單4強，石宇奇賽後於微博向球迷道歉。維迪辛晉級後將於4強硬撼馬來西亞「一哥」李梓嘉；上屆奪金得主的丹麥隊「世二」名將安賽龍，將於另一場4強對印度隊好手勒斯亞。

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