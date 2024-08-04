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體育

陳夢雙殺孫穎莎 女單締兩連霸

【明報專訊】巴黎奧運昨晚上演乒乓球女單決戰，由國家隊頭2號種子、「世一」孫穎莎和世界排名第4的陳夢繼上屆東京奧運後再次會師決賽，結果陳夢以局數4：2戰勝孫穎莎奪金，成為繼鄧亞萍（1992，1996）及張怡寧（2004，2008）後第3名衛冕奧運乒乓女單的選手。

歷來第3名國乒女將衛冕

早田希娜挫申裕斌摘銅

陳夢昨仗於首局以4：11先失一城，但隨後分別以11：7及11：4連扳兩局反超。孫穎莎雖於第4局以11：9追平，但陳夢其後連下兩城11：9及11：6奠定勝局。值得一提的是，30歲的陳夢於近16次交手僅取5勝，但在這體壇最高舞台卻再度取得關鍵一勝。

銅牌戰方面，世界第5的日本隊好手早田希娜負傷上陣下，以局數4：2擊退世界第6的韓國隊新星申裕斌，個人首奪奧運獎牌。在這場6局大戰中，雙方3次須戰至「刁時」。申裕斌於首局以11：9先下一城，而早田希娜隨後連取三局（13：11、12：10、11：7）取得3：1領先。申裕斌雖在第5局以12：10取勝，但早田其後以11：7奠勝。在經歷身為混雙2號種子卻首輪爆冷出局之後，早田希娜日前在女單8强更戰至左臂受傷，如今苦戰6局反勝摘銅，她賽後亦感觸喜極而泣。

接下來二人將會在明日展開的女子團體賽再出戰，分途領銜日本及韓國隊再爭獎牌。

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