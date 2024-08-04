佐高域首闖奧運決賽 金滿貫差一步

佐高域8強淘汰希臘隊球手特薛斯柏斯時陷入膝傷陰霾，但昨仗未見大礙如常出戰。這名24項大滿貫錦標得主首盤與對手拉鋸局數4：4後，在第9局保住發球局之餘，第10局再成功破發，以6：4搶佔先機。佐高域次盤首局雖被梅薩迪破發，但其後三度還以顏色，終以局數6：2再下一城，用1小時49分鐘直落兩盤擊敗對手。

已年屆37歲的佐高域自2008年北京奧運首次參賽以來，僅在處子作收穫一面銅牌。昨首次晉身決賽後，意味他只差一勝即可成為歷來第5名達成生涯金滿貫（網球四大滿貫及奧運金牌）的單打球手，賽後感慨終突破4強大關，「我已苦待這時刻接近20年。這是我第5屆征奧，此前我曾3次在4強落敗。這次我終於克服這個大障礙，必須誠實的說，我賽前想起了那些我輸掉的4強賽事」。

無懼決戰大勇艾卡拉斯

決賽硬撼今年已連奪法網和溫布頓冠軍的勁敵艾卡拉斯，上月曾在溫網決賽稱臣的佐高域未顯懼色，確信今晚的決賽一切皆有可能，「艾卡拉斯證明了自己是當今世上最強，成為奪金大熱毋庸置疑。不過在奧運會賽場，大家的機會是均等的」。

此外，澳洲隊組合皮亞斯／艾丹昨在男雙決賽激戰3盤後，以局數6：7（6：8）、7：6（6：1）及10：8擊敗美國隊的拉姆／卡積錫，奪得金牌。