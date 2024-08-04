決賽挫克國球手 隊史單打金牌首人 鄭欽文締網球國手零的突破

鄭欽文4強直落兩盤力克波蘭隊世界「一姐」施維雅達，使後者昨在銅牌戰以直落兩盤6：2、6：1擊敗斯洛伐克球手施美露娃後，坦認就意外無緣決賽痛哭近6小時，「若我不是要出賽（銅牌戰），我可以哭夠一星期，就像有人傷透我的心」。

首盤破發分「百發百中」

今年1月才於澳洲公開賽首闖大滿貫決賽並奪亞的鄭欽文，在奧運女單決賽碰上同力爭為克羅地亞締造歷史的維姬治；首盤在對手首個發球局即成功破發，並一口氣連取3局。她及後再於第8局拿下對方發球局，首盤破發分成功率達100%下，以6：2先下一城。

她在次盤首局再次「一擊即中」轉化破發分。維姬治則在第3局首次打破鄭欽文發球局，但該盤錄得比對方多逾一倍的19次無壓力失誤下，第8局再遭破發，落後局數3：5。鄭欽文終在第9局保住發球局，再贏一盤6：3拿下勝利，成為繼2004年揚威雅典的女雙組合李婷／孫甜甜後，國家隊歷來在奧運網球項目的第二金。

國家隊混雙飲恨摘銀

張之臻：來屆去彌補

至於昨晨出戰混雙決賽的國家隊組合王欣瑜／張之臻，與捷克隊的施妮雅高娃／馬查克激戰1小時17分鐘，首盤先輸2：6；次盤則與對手拉鋸至第12局，終打破發球局缺口，以7：5扳回一城。戰至決勝盤「搶十」，國家隊雖早段連取3分，但被捷克隊追成平手後，在雙方賽和8：8時再因兩次失誤，以細分8：10飲恨；儘管未能歷史性奪金，但仍創下隊史混雙最佳成績。而施妮雅高娃繼上屆東京奧運伙卡絲高娃女雙封后，在巴黎再收穫另一面雙打金牌。

27歲的國家隊一哥張之臻早曾前表示巴黎奧運將是他的「第一次和最後一次」，惟他賽後為此番話留下懸念，「就把遺憾留着吧，說不定能留到下一屆去彌補」。這次臨時頂替鄭欽文出戰混雙的王欣瑜則說：「很高興能再次回到奧運賽場。對我來說，這就像是額外的比賽，能為國家帶回一枚獎牌更是驚喜。」