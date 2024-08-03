巴西男籃灑三分雨 日本神奇不再連敗出局

失去因左小腿受傷而提早退出奧運的八村壘，對日本男籃打擊甚大。縱使上仗對法國一役大放異彩的控球後衛河村勇輝，昨仗繼續多次一人之力撕開巴西防線，取得21分及10次助攻「雙雙」，惟巴西是役三分球神準，28次起手有17次中鵠，命中率高達61%，當中取得全場最高33分的般奴卡邦洛三分線外4投全中，成為該隊擊敗日本的關鍵。

巴西賽後3戰1勝2負位列B組第3，由於澳洲隊昨在A組71：77不敵有「字母哥」安迪度高安普獨取20分的希臘隊後，兩隊戰績與巴西相同，因此巴西得以藉較佳分差率先成為其中一隊最佳第3名晉身8強。至於澳洲或希臘隊能否取得另一席最佳第3名，則要視乎同組西班牙隊對加拿大隊，以及明晨塞爾維亞隊對南蘇丹隊的賽果而定。另外，分組賽頭3仗俱敗的美國三人女籃隊，昨晨先以17：11力壓西班牙隊開齋，再於晚上以14：13險勝主場之利的法國連下兩城，仍有機會透過附加賽爭4強一席。