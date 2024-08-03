西班牙贈日本3蛋 4強鬥摩洛哥

「藍武士」在D組3戰全勝首名晉級，惟此戰11分鐘遭C組次名的「狂牛」由中場費明盧比斯離門20多碼施展遠程炮破網。日本隊完半場前曾由前鋒細谷真大背對轉身射入扳平，惟視像裁判（VAR）覆核後指其越位在先食「詐糊」。日本換邊後搶攻，但73分鐘再次走甩費明盧比斯，被對手接應翼鋒沙治奧高美斯角球一控一射建功，攻入個人今屆第3球，加上隊長前鋒艾比雷斯86分鐘埋齋，狂牛終勝3：0，連續兩屆殺入4強。

摩洛哥4球大勝美國寫隊史最佳

另一場8強摩洛哥隊對美國隊，28分鐘先憑前鋒拉謙米操刀12碼得手領先，換邊後再由翼鋒阿高馬治，以及在所屬球會巴黎聖日耳門（PSG）主場王子公園球場出戰的翼衛阿舒拉夫夏基美分別在63和70分鐘建功，加上後備入替的前鋒馬侯保再射入12碼埋齋，終大勝4：0，突破參賽8屆以來最佳成績。

此外，奧運女足今晚展開8強，其中日本女足將遇上強敵美國隊，而正為「大和撫子」征戰的前鋒藤野青葉，昨落實加盟曼城女子隊簽約3年。