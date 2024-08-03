巴黎奧運男雙8強出局 梅利退役 為個人職業生涯自豪 國家隊鄭欽文今爭女單后冠

梅利／丹伊雲斯以直落兩盤2：6、4：6受挫4號種子湯美保羅／費利斯，無緣晉身奧運男雙4強後正式宣布退役。賽後這名近年傷患纏身的名將說：「明顯地，這是心情激動的時刻，因為這是我最後一次參加正式比賽。但我現在真的很高興。我對它的完成方式感到滿意。」他接着又說：「我為能參加奧運，並按照自己條件完成比賽而高興，因為過去數年裏，這是不能確定的事情。」

佐高域讚「最偉大戰士之一」

梅利的職業生涯擁有不少光輝歲月，包括在2012和16年連贏奧運男單金牌、2015年率領英國隊揚威台維斯盃，以及稱雄2012年美網、2013和16年溫網男單冠軍，而11年前稱霸溫網更是英籍男子球手77年來首次。當年決賽不敵他的塞爾維亞隊同齡名將佐高域亦稱讚對方道：「他是令人難以置信的競爭對手，網球史上最偉大戰士之一。我相信他的戰鬥精神絕對可激勵不同年代的後輩。」

艾卡拉斯先闖男單決賽

回說昨晚巴黎奧運男單4強比賽，今年已連續在法網和溫網封王的西班牙隊次號種子卡路士艾卡拉斯，以6：1、6：1擊敗加拿大隊的艾利亞施米，而頭號種子佐高域，則在昨晨以6：3、7：6（7：3）淘汰8號種子希臘隊的特薛斯柏斯，今晨與11號種子意大利隊的梅薩迪爭入決賽。

至於女單方面，13號種子維姬治昨晨在4強戰以6：4、6：0輕取非種子球手斯洛伐克隊的施美露娃，今晚將決戰國家隊的鄭欽文，後者昨回憶少時看着同胞名宿李娜，在2013年揚威法網女單，並說：「我從李娜的經驗獲得啟發，我一直嘗試沿着她的步伐走。」事實是鄭欽文早在年初已在澳網獲得亞軍，其後她的世界排名不斷上升，現已升至個人最高的第7位。

鄭欽文認獲前輩李娜啟發

至於28歲的維姬治雖也曾是今年溫網4強之一，卻坦言代表克羅地亞出賽令自己分外緊張，「今次比溫網比賽更加緊張」。此外，在4強被鄭欽文淘汰的一姐波蘭隊的施維雅達，昨晚以6：2、6：1大勝施美露娃贏得銅牌。