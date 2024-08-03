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體育
2024年8月3日星期六
張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾
剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
發燒生理期夾擊 200蝶摘銅無緣衛冕 張雨霏反擊國家隊用藥質疑
莉迪姬累計13牌破紀錄
樊振東輕取法國新星晉決賽 孫穎莎陳夢再囊括金銀
國家隊混雙奪金 黃雅瓊好事成雙獲男友求婚
中國女排輕取東道主 兩連勝提早晉8強
獎牌榜
今日焦點賽事
巴黎奧運男雙8強出局 梅利退役 為個人職業生涯自豪 國家隊鄭欽文今爭女單后冠
比拉絲全能再封后 「G.O.A.T」鑽鏈放閃吐烏氣
西班牙贈日本3蛋 4強鬥摩洛哥
百米女飛人明晨誕生 名將費莎派絲次名入準決賽
巴西男籃灑三分雨 日本神奇不再連敗出局
兩女拳手掀跨性別爭議 國際奧委會力撐「貨真價實」：護照證明是女性
加國三鐵選手衝線後狂嘔 事後澄清無關塞納河水質
奧運快遞：美國隊首奪女花金牌
李斯特城前帥沙士比亞病逝 終年60歲
Out Out轉轉
沙特為2034世盃建「世上最獨特」摩天球場
傑志披新戰衣下周三鬥馬體會
體壇快訊：歐冲落實第三度旅日
獎牌榜
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【明報專訊】（請看附圖）
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張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
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