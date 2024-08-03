國家隊混雙奪金 黃雅瓊好事成雙獲男友求婚

經歷上屆東京奧運決賽失利，鄭思維／黃雅瓊今屆奧運再闖決賽，昨迎戰韓國隊組合金元昊／鄭娜銀，初段不斷透過扣殺得分，以21：8先拔頭籌，次局續控制戰局下，以21：11再下一城，局數勝2：0奪金，也為國家隊取得今屆第13面金牌。黃雅瓊賽後更獲男友劉雨辰即場跪下求婚，兩人再深情相擁。

中國隔20年女雙再包攬金銀

至於較早前混雙銅牌戰，上屆東奧主場摘銅的日本隊組合渡邊勇大／東野有紗，以直落兩局21：13、22：20擊敗去年世界賽冠軍、韓國隊的徐承宰／蔡侑玎，連續兩屆奪得銅牌。

女雙方面，國家隊「凡塵」組合陳清晨／賈一凡，在4強以21：12、18：21及21：15擊敗馬來西亞隊組合陳康樂／穆拿里塔蘭，連續兩屆入決賽，力爭首次奪金；其國家隊隊友兼3號種子劉聖書／譚寧在另一場4強以21：16、21：19，直落兩局力挫日本隊組合松山奈未／志田千陽，是中國闊別20年後再次包攬奧運女雙金、銀牌。