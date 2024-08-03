樊振東輕取法國新星晉決賽 孫穎莎陳夢再囊括金銀

明決戰淘汰王楚欽「六邊形戰士」

27歲的奧運「三朝元老」樊振東日前在8強大逆轉日本隊的張本智和晉級，昨在男單4強面對3號種子17歲新星菲歷斯列布倫，這名2號種子未受太大考驗下，只用31分鐘就以11：8、11：6、11：7、11：5直落4局輕鬆取勝，繼上屆東京奧運再闖決賽。對手為起用六邊形拍、在次圈爆冷淘汰現任「世一」國家隊星將王楚欽的摩賈德，這名22歲的賽事19號種子今屆奧運氣勢如虹，昨晚在4強以局數4：2淘汰4號種子巴西隊球手卡杜朗奴，令瑞典自2000年悉尼奧運以來，時隔24年再穩奪男單獎牌。

女單方面，衛冕的國家隊星將陳夢在4強直落4局輕取韓國隊好手申裕彬；頭號種子的隊友孫穎莎在另一場4強同樣直落4局橫掃疑因傷影響表現的日本隊「一姐」早田希娜，兩名國手將連續兩屆會師決賽，為國家隊囊括女單金、銀牌。上屆陳夢以局數贏4：2奪金。