發燒生理期夾擊 200蝶摘銅無緣衛冕 張雨霏反擊國家隊用藥質疑

26歲的東京奧運冠軍張雨霏，在200米蝶泳決賽以2分05.09秒的時間獲得銅牌，金牌得主是以2分03.03秒打破奧運紀錄的17歲加拿大隊新星麥堅杜殊，銀牌是做出2分03.84秒的美國隊好手莉根史密夫。今屆已取得3面銅牌的張雨霏，賽後透露近日發燒及受到生理期困擾，致使賽前訓練並不十分有系統，身體狀態也難言理想，「不僅是肌肉使不上勁，整個身體右邊都是發麻的狀態……我只能用不完美的狀態去打出一個完美的成績」。

潘展樂破世績被質疑「人類不能做到」

然而，外媒焦點仍是國家隊泳將曾涉及食物污染事件、頻繁藥檢或影響表現等問題，甚至有澳洲籍教練質疑另一國家隊新星潘展樂在男子100米自由泳決賽以破世界紀錄奪金是「人類不可能做到的」。對此張雨霏回應道：「潘展樂昨天游出46.40秒之前，已經多次游進47秒，而且是同一年內，可以看到他穩定上升的趨勢，並不是從47.50秒突然去到46.40秒……他有沒有用藥，興奮劑檢測可以給出明白的結果。」

反問為何無人質疑菲比斯莉迪姬

張雨霏再反問：「為什麼中國運動員游得快的時候要被質疑？美國運動員菲爾普斯（菲比斯）拿到8面金牌的時候，為什麼沒有人敢去質疑他？萊德茨基（莉迪姬）從2012年到2024年，稱霸了這麼多年的女子中長距離自由泳，每屆都有金牌進帳，為什麼又沒有人去質疑她？」她續說：「我們都是清白的。世界泳聯以及各方面都把時間都梳理得很清楚，也澄清了。」而昨晨也協助國家隊在女子4×200米自由泳接力奪銅的楊浚瑄亦說：「中國游泳今天所取得的成績是依靠科學訓練……中國運動員也是在全世界興奮劑檢查次數最多的，我們一直在大力配合，相信會有公平公正的結果。」

王宗源龍道一3米跳水奪金

另外，跳水選手王宗源／龍道一在男子雙人3米板決賽為國家隊奪得第12金。他們此役雖曾在第4跳被墨西哥隊組合趕過，卻在最後兩跳成功後上共得95.76分，以2.07分反壓對方奪魁，銅牌得主是英國隊。此外，張瓊月在中國的傳統強項女子步槍三姿只能打出452.9環得銅牌，金牌由以464.4環打破奧運紀錄的瑞士隊好手莉安妮，美國隊選手瑪達倫娜以463環奪銀牌。