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體育

剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己

【明報專訊】香港羽毛球首席混雙代表鄧俊文／謝影雪日前在巴黎奧運8強止步作結，飽受傷患困擾的謝影雪昨在社交網發長文剖白備戰奧運的心路歷程，感謝自己身體18年來用到五勞七傷，「抱歉無照顧好，我以後會更愛錫自己了」。

謝影雪在文中感恩能第四次踏上奧運舞台，透露過去大半年先後受到膝傷和手肘痛、打止痛針後出現藥物敏感，回港後試過手指痛到未能握拍，練習或健身不時「邊做邊喊」，最後經過8次磁力共振、多次超聲波及抽血，離奧運不足一個月確診類風濕關節炎，承認今次出戰個人最後一屆奧運內心矛盾，「一方面我好想去享受，一方面又好想奧運快點完，因為好期待整個人可以放鬆下來一刻」。她稱過去3年已將個人谷至極限，在巴黎奧運已做到目標，「可以打返出一個似謝影雪的比賽給大家睇，雖然今屆成績無上屆咁好，但對於發揮，我是今屆比較滿意」。羽毛球港隊將於明早返港。

另邊廂，兩名滑浪風帆港將鄭清然與馬君正日前以第13及14名完成今屆奧運。鄭清然稱：「贏了一場，好像真的有一刻是曾經站在世界最高點的感覺，原來為了去奧運真的很值得犧牲青春，就是為了這一刻。」馬君正期望今次希望能讓人知道風帆港將的實力，今屆奧運也讓她更清楚知道運動意義不止於獎牌。

相關字詞﹕馬君正 鄭清然 香港運動員 滑浪風帆 鄧俊文 謝影雪 羽毛球 巴黎奧運

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