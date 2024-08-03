明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

單人雙槳排20 趙顯臻：盡力過已無遺憾

【明報專訊】香港賽艇隊代表趙顯臻昨午在巴黎奧運出戰男子公開組單人雙槳艇決賽D，以個人最佳時間6分56.65秒完成2000米賽事，總成績排第20名。這名29歲港將期望將來繼續挑戰自我，「明知不可為而為之，盡力過後已無遺憾」。

越級挑戰公開組 似與保特鬥跑

繼2016年里約奧運再次征奧的趙顯臻，越級出戰男子公開組單人雙槳艇，他在初賽划出7分00.29秒排第4跌落復活賽，但他隨後成功「復活」，經過複賽及名次賽後躋身決賽D，爭取第19至24名。趙顯臻在賽事先以1分40.27秒排第2划過頭500米，隨後一路加速升上首名，完成頭1800米仍領先，惟最終力竭下以6分56.65衝線，比摩納哥隊槳手Quentin Antogelli慢1.73秒排第2，總成績位列第20名，無緣改寫羅曉鋒在2004年雅典奧運取得第18名的港將成績。

趙顯臻早前曾於世界盃瑞士站男子輕量級單人雙槳艇奪得金牌，成為港隊史上奪得國際大賽金牌第一人，但他早已明言越級挑戰公開組就像「以小巨人鬥巨人」一樣。面對身形明顯佔優的對手，趙顯臻賽後受訪時直言：「我好像每日都與保特（前牙買加飛人）跑100米，每日都想贏他，雖然暫時未做到，但下次我會做到」。

滿意刷新個人最佳成績

趙顯臻稱決賽D選手實力相若，自己早早爭取領先位置導致最終力竭，面對摩納哥籍對手反超前，他坦言「盡了全力，所以都滿意這成績」，又提及過去甚少連鬥5場賽事，故這是賽艇生涯一個很好經驗，又對能在奧運兩度刷新個人最佳成績感滿意。

無緣東奧歷低潮期

逆境不代表夢想破碎

開賽前趙顯臻曾用力拍打心口，口中念念有詞，他透露是為自己打氣，「我告訴自己，今日已是最後一場比賽，要盡全力令整個奧運、整個比賽周期都是無憾」。他也感激香港巿民支持，「即使我入不到獎牌戰，但他們都沒有放棄去支持香港運動員」。

無緣上屆東京奧運，趙顯臻坦言經歷低潮期，但他未有停下腳步，「每件事都不可以一帆風順，東京奧運可能是我運動生涯中的逆風期，挑戰我能否頂住低潮，然後反彈上來迎巴黎奧運，就像彈弓一樣。你不壓它的話，不會知道潛力有多高」。

趙顯臻過去多次提到為賽艇「玩命」，他相信運動員需勇於挑戰自己搏盡無悔，「逆境不代表夢想破碎，只要保持夢想和信念，終有一天會成功。運動員就是要挑戰自己，明知不可為而為之，盡力過後已無遺憾」。

相關字詞﹕香港運動員 巴黎奧運 男子單人雙槳艇 趙顯臻 港隊 賽艇

上 / 下一篇新聞

張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
張家朗：金牌賴今昔每代人努力 返港先休息 稱港將奪獎與否都值尊敬
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
「黑仔王」確診類風濕關節炎後手甩骱 體院顧問醫生：棄賽非謝影雪選項
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
體育園外牆燈光展 連續兩周末撐港隊
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
冠軍公園粉絲同慶 自拍簽名來者不拒 何詩蓓：港應有舞台讓運動員與民同樂
剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己
剖白傷困備戰歷程 謝影雪：以後更錫自己
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
兩奧運新丁港將今分途出擊單車短跑
發燒生理期夾擊 200蝶摘銅無緣衛冕 張雨霏反擊國家隊用藥質疑
發燒生理期夾擊 200蝶摘銅無緣衛冕 張雨霏反擊國家隊用藥質疑
莉迪姬累計13牌破紀錄
莉迪姬累計13牌破紀錄
樊振東輕取法國新星晉決賽 孫穎莎陳夢再囊括金銀
樊振東輕取法國新星晉決賽 孫穎莎陳夢再囊括金銀
國家隊混雙奪金 黃雅瓊好事成雙獲男友求婚
國家隊混雙奪金 黃雅瓊好事成雙獲男友求婚
中國女排輕取東道主 兩連勝提早晉8強
中國女排輕取東道主 兩連勝提早晉8強
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
巴黎奧運男雙8強出局 梅利退役 為個人職業生涯自豪 國家隊鄭欽文今爭女單后冠
巴黎奧運男雙8強出局 梅利退役 為個人職業生涯自豪 國家隊鄭欽文今爭女單后冠
比拉絲全能再封后 「G.O.A.T」鑽鏈放閃吐烏氣
比拉絲全能再封后 「G.O.A.T」鑽鏈放閃吐烏氣
西班牙贈日本3蛋 4強鬥摩洛哥
西班牙贈日本3蛋 4強鬥摩洛哥
百米女飛人明晨誕生 名將費莎派絲次名入準決賽
百米女飛人明晨誕生 名將費莎派絲次名入準決賽
巴西男籃灑三分雨 日本神奇不再連敗出局
巴西男籃灑三分雨 日本神奇不再連敗出局
兩女拳手掀跨性別爭議 國際奧委會力撐「貨真價實」：護照證明是女性
兩女拳手掀跨性別爭議 國際奧委會力撐「貨真價實」：護照證明是女性
加國三鐵選手衝線後狂嘔 事後澄清無關塞納河水質
加國三鐵選手衝線後狂嘔 事後澄清無關塞納河水質
奧運快遞：美國隊首奪女花金牌
奧運快遞：美國隊首奪女花金牌
李斯特城前帥沙士比亞病逝 終年60歲
李斯特城前帥沙士比亞病逝 終年60歲
Out Out轉轉
Out Out轉轉
沙特為2034世盃建「世上最獨特」摩天球場
沙特為2034世盃建「世上最獨特」摩天球場
傑志披新戰衣下周三鬥馬體會
傑志披新戰衣下周三鬥馬體會
體壇快訊：歐冲落實第三度旅日
體壇快訊：歐冲落實第三度旅日