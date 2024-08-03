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體育

接機者有攜相機迎「傳奇級人物」 有稱感張「好攰」

【明報專訊】張家朗在奧運男子花劍個人賽勇奪金牌，是近68年來此項目衛冕第一人，他昨晨近8時與男子重劍代表何瑋桁步出機場接機大堂，在場市民隨即歡呼，大叫「張家朗」，不少人高舉手機全程拍攝。有市民為睹「劍神」風采專程赴機場接機，甚至特意攜帶相機拍下；也有外遊返港市民留在機場等候，冀可握手及簽名；亦有人在附近放工後，趕到機場為求見「劍神」一面。

黃先生昨早攜相機到機場，冀可「捕捉他（張家朗）最帥的樣」，拍到照片會自己收藏；又讚揚張作為史上衛冕奧運男子花劍第三人，「已經算是很傳奇級的人物」，由東京奧運開始到現在衛冕，「他的努力是值得有回報，值得讓更多人看到」，祝願他能達成錦標賽大滿貫的目標。

剛由日本返港的劉先生，收到家人及朋友通知說張家朗昨日返港，自己剛好有時間便留下看可否拍一張照，「張家朗拿兩次金牌了，拍張照等多久都值得」，盼他可與自己握手及在隨身攜帶的畫簿上簽名。練跆拳道的劉先生說，自己臨場發揮很容易緊張，希望可仿效張家朗，背負港人期望的同時亦能夠有所發揮的精神。劉又希望張返港後好好休息，下屆奧運再為港出戰。

在國泰城上班、昨早7時放工的黃小姐說，「剛好夾到收工可過來看世界冠軍」，她形容見到張家朗時覺得對方「好攰」，替他感到有些辛苦，但亦恭喜他再度於奧運奪金。

學生清晨抵機場 「感謝為港增光」

17歲李同學昨清晨5時多已抵機場等候張家朗，稱張家朗是「香港的驕傲」，值得來到機場支持，「一世人都唔會見到好多次代表香港出戰的運動員，早啲起身都無所謂」，又想感謝他為港增光，「香港人一定會繼續支持他」。

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