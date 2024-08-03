李斯特城前帥沙士比亞病逝 終年60歲

沙士比亞自2008年起開始出任李斯特城助教，2015／16年球季更與時任領隊雲尼亞里齊帶領球隊贏得史上首個英超錦標。雲尼亞里2017年2月被辭退後，沙士比亞曾「坐正」成為李城主帥至2017年10月才離任，並曾領軍歐聯16強淘汰西甲球隊西維爾。

沙士比亞離開李斯特城後，曾經先後改投屈福特、阿士東維拉及諾域治，去年初重任狐狸軍助教卻降班收場，且同年10月宣布罹患癌症，治療10個月後最終撒手人寰。曾與他共事的李城傳奇射手占美華迪，就在社交網發文致哀：「此刻我傷心得無話可說，願你好好安息」。

喜鵲留日今友賽水手

另外，正在日本展開季前之旅的英超球會「喜鵲」紐卡素，繼日前4：1大破浦和紅鑽後，今晚6時將鬥另一日職球隊橫濱水手。喜鵲亦有望日內以1000萬鎊（約1億港元）羅致錫菲聯鋒將威廉奧蘇拿。至於曾效力曼聯的37歲葡萄牙隊翼鋒拿尼，則落實重返葡超與艾馬多拉簽約1年。另曼城由於過去兩季多達22次「沒有充分理由」下延遲上半場及下半場開賽時間，被英超賽會重罰近210萬鎊（約2090萬港元）。