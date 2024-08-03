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體育

兩女拳手掀跨性別爭議 國際奧委會力撐「貨真價實」：護照證明是女性

【明報專訊】「太不公平！」意大利隊女拳手卡蓮妮前晚巴黎奧運拳擊66公斤級16強，僅46秒便被曾於性別測試「肥佬」的阿爾及利亞隊拳手伊曼哈莉芙重擊爆鼻，主動投降跪地痛哭。賽後掀起體壇「跨性別」爭議，關注女權的《哈利波特》作者羅琳怒轟國際奧委會（IOC）「逼害女性」，惟IOC力撐哈莉芙與另一同陷「雌雄莫辨」風波的中華台北隊拳手林郁婷「貨真價實」：「護照證明是女性。」

意女拳手46秒為保命投降

踏上擂台僅46秒便遭直拳重擊，來自意大利警察世家的卡蓮妮痛苦按鼻走向場邊，與教練商討後宣布投降，賽後拒絕與對手哈莉芙握手，梨花帶雨哭訴不公平：「我從不輕易投降，爸爸自小教導我要成為勇者，我亦習慣和哥哥對練，但你見到我現在鼻血直流，這夜我沒有輸，投降只是經過深思熟慮，我要保障生命。」維護女權的《哈利波特》作者羅琳在社交網怒轟賽會「仇女」，享受女性被「他」揮拳擊害的男性權力。24歲的哈莉芙掀起爭議，全因她與另一中華台北女拳手林郁婷，曾於去年世界賽的性別驗證中被驗出男性荷爾蒙睾丸激素過高，齊被褫奪獎牌資格。

國際拳擊聯會主席奇利美夫其後解釋，經過連串DNA測試顯示兩名運動員帶有多見於男性的XY染色體。不過據《Science》期刊解釋，XY染色體攜帶者在胚胎發育一開始全是女性，其後分化成男性是因SOX9基因蛋白引導睾丸發育，若SOX9基因蛋白沒增強便會發育成雌性。全球約每4500人當中便有一人出現這種染色體上是雄性，但實際個體是女性的「性別分化異常」情况。

林郁婷反擊：對手害怕我才做文章

哈莉芙的家鄉媒體為她起底呼冤，找出她小時候穿長裙的照片證明她非男兒身，又稱兒時家貧的她需在街上賣麵包維生，為脫貧才踏上擂台。已第二次征奧的哈莉芙曾在賽前訪問揚言：「我要向全世界證明哈莉芙是怎樣勇敢的女人。」前晚賽後她未有回應爭端，只在社文網發文「感謝主」。此外，將出戰女子57公斤級組別的中華台北女將林郁婷亦被質疑「跨性別」出賽，她霸氣回應：「對手害怕我才拿些毛病來做文章，我只會在場上更好的發揮出來。」中華台北體育署署長鄭世忠強調已將林的醫療報告交給IOC審批，「完全沒有問題」。IOC發言人重申哈莉芙和林郁婷符合參賽資格：「所有參加女子組別的運動員均符合規則指引，她們的護照證明是女性，我們全力支持。」

過去體壇曾發生不少性別爭議，最著名是南非長跑好手塞曼亞因睾丸激素過高被國際田聯禁戰東京奧運。IOC後因應反歧視政策，推出全新措施監察運動員的睾丸激素，證明這些「雙性」運動員沒因睾丸激素受惠及確保其他選手在公平環境競技下，參與所屬性別賽事。

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