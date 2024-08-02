夢幻隊輕取南蘇丹 兩連捷提早晉8強

美國男籃上月尾曾在英國倫敦與南蘇丹約戰友賽，當時僅以1分險勝。「夢幻隊」昨仗由中鋒安東尼戴維斯及首戰沒上陣的前鋒塔圖轉任正選披甲，雖然球隊上半場領先19分返更衣室，但南蘇丹在第3節一度縮小分差，惟美國仍掌控局勢，終以103：86勝出，兩連捷下提早鎖定8強資格，是役仗6人得分上雙，但「咖喱仔」史堤芬居里手感低迷全場僅取3分，其中三分球9投0中，中鋒安必特亦整場坐冷板凳。「夢幻隊」下仗將於明晚迎戰暫在小組敬陪末席的波多黎各隊。

同組另一場，塞爾維亞隊在應屆NBA最有價值球員（MVP）約基治交出「準三雙」的14分、15個籃板及9次助攻下，最終以107：66大勝波多黎各。

日本女籃負德國吞連敗

另外，上屆東京奧運摘銀的日本女籃繼上場被以76：102大敗後，昨在C組次戰以64：75不敵德國隊，吞下兩連敗，亦令其晉級機會相當渺茫。

女子三人籃球方面，衛冕的美國隊昨在次戰以17：20意外不敵阿塞拜疆隊，同日又在第3場再以15：17反負澳洲隊，仍未打開勝利之門。