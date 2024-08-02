加拿大女足末輪挫哥倫比亞 被扣6分無礙出線8強鬥德國

繼上仗對法國在補時12分鐘射入反勝一球後，加拿大守將雲妮莎基爾絲在對哥倫比亞一役，再次挺身成為球隊英雌。她下半場61分鐘取得奠勝入球，並協助球隊以較佳得失球壓過對手，取得次名出線，3戰2勝1負的主隊法國則以首名出線。雲妮莎基爾絲賽後表示：「是的，賽前一切消息對我們仍然十分不利，但球隊上下仍願意共同奮戰，跨越一切困難，最後才能成為8強一員。」

加拿大的8強對手，將是現時世界排名第4、B組次名出線的德國隊。同時，由於B組的澳洲隊最後一戰1：2敗在美國隊腳下，C組的巴西隊得以憑較佳得失球，和A組的哥倫比亞齊以兩支最佳第3名球隊，趕上8強尾班車。不過在最後一場對西班牙隊中「領紅」被逐的森巴女球王瑪達將要「坐波監」，無緣8強惡鬥法國的大戰。未能躋身8強的澳洲，則決定辭退教練古斯達夫臣。

男足今演淘汰賽 法阿戰成焦點

男足方面，8強將於今晚揭戰幔，其中摩洛哥隊將在頭場迎戰美國隊，3戰全勝兼零失球的日本隊將惡鬥西班牙隊。緊接在明凌晨上演的，將是巴拉圭隊對埃及隊，以及8強焦點大戰阿根廷隊對法國隊。阿、法兩軍大國腳在2022年世界盃決賽後結怨，早前安素費南迪斯針對法國的種族歧視風波，更加深雙方敵意。