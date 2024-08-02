由荒山野嶺到羅蘭加洛斯 現場向偶像泥地王致敬

巴黎市面交通混亂，市中心多處封路，惟駐守的警察一問三不知，只懂叫人改道而行，我們在南巴黎競技場繞了數圈，被迫在羅蘭加洛斯球場約1公里外下車，徒步前往球場，而眼前盡是荒山野嶺，實在教人懷疑方向是否正確。幸好眾人看拿度的心夠堅定，我們走了10多分鐘終到達目的地。

因趕赴羽毛球館只看一盤

拿度／艾卡拉斯的賽事在能容納過萬人的蘇珊朗格倫球場上演，全場座無虛席，傳媒也得在一進一出下排隊等候入場。能看到拿度這名14屆法網冠軍在此作賽，實在是千金難換的經歷，惟因我們要「趕下場」到羽毛球館，只能看完一盤就走。正當眾人談論着往後幾日要登記抽取門票再臨，誰料到這是沒有下次的一期一會，因這對西班牙的夢幻組合於8強止步。

在體育競技場上，我們不應有「下次再嚟」的僥倖心態。或者我們無法再於球場上高呼Vamos為拿度打氣，但至少我今次抓緊機會，能現場場跟他說聲Gracias Rafa，感謝多年來為球迷送上一場又一場的精彩賽事。

明報記者 許嘉明