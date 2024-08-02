最後征奧負傷出局 戴資穎：不甘心但已盡力

3號種子的戴資穎在E組最後一輪直落局數0：2不敵泰國隊一姐拉特查諾，總成績1勝1負無緣晉身16強。這名前「世一」賽後不禁落淚，「出發前很多人為我加油，要我一定能拿金牌回來，但我知道自己根本做不到，這種心情真的非常複雜又糾結」。

曾輪椅上練手感 父：可以跑是奇蹟

戴資穎透露今次是忍着嚴重膝傷痛楚來到巴黎，承認曾「無法如常走路」，一度欲棄戰奧運，又稱賽前已預料到結果，惟「不想放棄任何一絲機會」續全力以赴，稱已是她近月表現最好一戰，並祝福對手兼好友的拉特查諾可贏到最後，「雖然有點不甘心，但還得接受這事實，最後一次奧運至少我已盡最大努力了」。其父戴楠凱透露女兒此前有段時間要用拐杖，曾坐在輪椅上練手感，最後能參賽更擔任中華台北隊的開幕禮持旗手，已屬「可以跑就是奇蹟」的地步。

戴資穎2012年在倫敦首戰奧運即闖女單16強，上屆東京奧運歷史性晉身決賽摘銀。30歲的她將於年底退役，她稱經過連年海外征戰，長時間都不在台灣，故將來希望可以環島旅遊，「要好好看看台灣！」

另外，國家隊組合梁偉鏗／王昶昨晚男雙8強直落兩局淘汰印尼組合，晉身4強；國手李詩灃則在男單局數0：2不敵新加坡球手駱建佑，16強止步。