明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

最後征奧負傷出局 戴資穎：不甘心但已盡力

【明報專訊】羽毛球女單前世界一姐的30歲中華台北隊球手戴資穎，前晚在巴黎奧運女單分組賽出局，無緣晉身16強，經過4屆以遺憾結束最後一次征奧。這名「羽球天后」賽後淚灑賽場，承認受傷患影響發揮但已盡全力。

3號種子的戴資穎在E組最後一輪直落局數0：2不敵泰國隊一姐拉特查諾，總成績1勝1負無緣晉身16強。這名前「世一」賽後不禁落淚，「出發前很多人為我加油，要我一定能拿金牌回來，但我知道自己根本做不到，這種心情真的非常複雜又糾結」。

曾輪椅上練手感 父：可以跑是奇蹟

戴資穎透露今次是忍着嚴重膝傷痛楚來到巴黎，承認曾「無法如常走路」，一度欲棄戰奧運，又稱賽前已預料到結果，惟「不想放棄任何一絲機會」續全力以赴，稱已是她近月表現最好一戰，並祝福對手兼好友的拉特查諾可贏到最後，「雖然有點不甘心，但還得接受這事實，最後一次奧運至少我已盡最大努力了」。其父戴楠凱透露女兒此前有段時間要用拐杖，曾坐在輪椅上練手感，最後能參賽更擔任中華台北隊的開幕禮持旗手，已屬「可以跑就是奇蹟」的地步。

戴資穎2012年在倫敦首戰奧運即闖女單16強，上屆東京奧運歷史性晉身決賽摘銀。30歲的她將於年底退役，她稱經過連年海外征戰，長時間都不在台灣，故將來希望可以環島旅遊，「要好好看看台灣！」

另外，國家隊組合梁偉鏗／王昶昨晚男雙8強直落兩局淘汰印尼組合，晉身4強；國手李詩灃則在男單局數0：2不敵新加坡球手駱建佑，16強止步。

相關字詞﹕拉特查諾 台灣 中華台北隊 戴資穎 羽毛球

上 / 下一篇新聞

江旻憓謝前輩付出「令我們多資源追夢」 盼設慈善基金社企 助小孩尋覓所愛運動
江旻憓謝前輩付出「令我們多資源追夢」 盼設慈善基金社企 助小孩尋覓所愛運動
與兩女將合照 接機市民：輸贏都光榮
與兩女將合照 接機市民：輸贏都光榮
曾擬退役 何詩蓓：盼求突破 過去3年很享受
曾擬退役 何詩蓓：盼求突破 過去3年很享受
賽前傷患困擾 「擠不了牙膏」料難參賽 8強搏盡止步 謝影雪哭謝鄧俊文不離棄
賽前傷患困擾 「擠不了牙膏」料難參賽 8強搏盡止步 謝影雪哭謝鄧俊文不離棄
政府：加快商討場地要求 早開建劍擊館 總教練嘆現時訂場辦賽「棘手」 盼早落成
政府：加快商討場地要求 早開建劍擊館 總教練嘆現時訂場辦賽「棘手」 盼早落成
何詩蓓距金銀些微之差 王敏超：少少遺憾
何詩蓓距金銀些微之差 王敏超：少少遺憾
鄭清然馬君正無緣風帆獎牌賽
鄭清然馬君正無緣風帆獎牌賽
何甄陶50自張心悅200背初賽止步
何甄陶50自張心悅200背初賽止步
潘展樂100自破個人世績奪金 稱未受藥檢影響 賽前感被對手看不起
潘展樂100自破個人世績奪金 稱未受藥檢影響 賽前感被對手看不起
法國「新水神」馬爾尚 破奧運紀錄奪3金
法國「新水神」馬爾尚 破奧運紀錄奪3金
樊振東4：3反勝張本智和 中國男單保4強席位
樊振東4：3反勝張本智和 中國男單保4強席位
獎牌榜
獎牌榜
今日焦點賽事
今日焦點賽事
拿度男雙8強出局 巴奧之旅告終 暗示已告別法網聖地 國手鄭欽文挫一姐女單坐銀望金
拿度男雙8強出局 巴奧之旅告終 暗示已告別法網聖地 國手鄭欽文挫一姐女單坐銀望金
由荒山野嶺到羅蘭加洛斯 現場向偶像泥地王致敬
由荒山野嶺到羅蘭加洛斯 現場向偶像泥地王致敬
加拿大女足末輪挫哥倫比亞 被扣6分無礙出線8強鬥德國
加拿大女足末輪挫哥倫比亞 被扣6分無礙出線8強鬥德國
夢幻隊輕取南蘇丹 兩連捷提早晉8強
夢幻隊輕取南蘇丹 兩連捷提早晉8強
新星岡慎之助封王 日本隊體操全能四連霸
新星岡慎之助封王 日本隊體操全能四連霸
土耳其槍手零裝備摘銀熱爆網 棄輔助眼鏡防護耳罩 「只要集中，其實唔難」
土耳其槍手零裝備摘銀熱爆網 棄輔助眼鏡防護耳罩 「只要集中，其實唔難」
本屆最年長運動員 西班牙65歲馬術選手出局
本屆最年長運動員 西班牙65歲馬術選手出局
奧運快遞：厄國藉男子競走奪首牌
奧運快遞：厄國藉男子競走奪首牌
利物浦小勝阿仙奴友賽連勝 史諾滿意小將發揮
利物浦小勝阿仙奴友賽連勝 史諾滿意小將發揮
3紅軍名宿訪太古城 為晏菲路展覽揭幕造勢
3紅軍名宿訪太古城 為晏菲路展覽揭幕造勢
皇馬熱身賽負米蘭 安迪歷處子戰頭炮不響
皇馬熱身賽負米蘭 安迪歷處子戰頭炮不響
Out Out轉轉
Out Out轉轉
體壇快訊：劉知名結束12年全職生涯
體壇快訊：劉知名結束12年全職生涯