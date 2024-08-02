法國「新水神」馬爾尚 破奧運紀錄奪3金

馬爾尚首次參加奧運即在周二凌晨先聲奪人，在400米個人混合泳決賽以4分02.95秒打破美國隊名宿菲比斯保持的奧運紀錄，打破12年奧運錦標荒。賽前已獲菲比斯看好的他，昨晨再接再厲，在不足兩小時內，先後在200米蝶泳及200米蛙泳決賽，分別以1分51.21秒和2分05.85秒的大會新紀錄稱霸，並成為1976年以來首個在奧運單日內贏得兩面個人項目金牌的泳將。

馬爾尚說：「我實現了很多夢想。我的目標就是贏金牌。我相信這屆奧運是個很好的時機，因為我現在22歲，不太老也不太年輕。」英籍奧運男子蛙泳100米前冠軍摩侯斯則說：「當我們仍在談論昔日菲比斯和澳洲隊名將科比時，現在還須談論馬爾尚。他是我們見過數一數二優異的泳壇猛將。」另外，馬爾尚昨午亦在200米個人混合泳預賽以第3快的時間1分57.86秒晉身今晨舉行的準決賽。

美名將莉迪姬4屆12牌平紀錄

另外，美國隊的27歲名將莉迪姬昨在女子1500米自由泳決賽，以破奧運紀錄的15分30.02秒衛冕，並比亞軍法國隊的的姬比歷高娃快10.33秒觸池。莉迪姬累計近4屆奧運奪8金3銀1銅共12獎牌，追平同胞名宿珍妮湯遜在1992年至2004年的紀錄，一起成為奧運史上最成功的女子泳將。