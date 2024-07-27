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體育

潘展樂100自破個人世績奪金 稱未受藥檢影響 賽前感被對手看不起

【明報專訊】在禁藥疑雲籠罩下，中國游泳隊今屆巴黎奧運成績未如理想，直至昨晨由潘展樂在男子100米自由泳決賽，以改寫個人世界紀錄的46.40秒，才為泳隊奪首金一吐烏氣。這名下周日才20歲的新星稱，是次成就對自己和泳隊只是一個開始，又表明從沒受藥檢影響，反而透露賽前曾感覺被其他對手看不起。

中國泳隊的禁藥疑雲始於4月，他們被披露23名選手在3年前藥檢被驗出對曲美他嗪呈陽性反應，但獲世界反禁藥組織（WADA）信納這些選手是飯店廚房污染食物的受害者，並獲准出席東京奧運。及至日前《紐約時報》又報導，2022年有兩名中國隊泳將服用違禁藥物，當中1人參加今屆奧運。上述的疑竇導致泳隊藥檢次數增加，甚至傳出昨晨賽前只獲2銀2銅與此有關，而這又突顯了首次征奧的潘展樂昨晨鶴立雞群的成就。

快自己世績0.4秒 奪國家泳隊今屆首金

潘展樂在男子100米自由泳決賽展開的0.62秒反應為全場最快，僅花22.28秒便完成前50米，之後繼續領前，終以46.40秒的時間率先觸池，比自己在2月世界賽做出的世績足足快了0.4秒，而銀、銅牌得主是澳洲隊的查馬斯和羅馬尼亞隊的波波域治。潘展樂賽後說：「我拚命拿到最好成績，打破了世界紀錄，這感覺特別神奇，這一切都太奇妙了。我相信，不管對我還是中國游泳隊，這一切只是開始。對於中國游泳來說意義重大，這是我們中國人第一次在男子100米自由泳中奪得金牌！」

另外，他又親證過去幾個月接受了20多次的藥檢，但被問到禁藥疑雲是否影響到他時說：「他們也是在規定的時間和規則內抽檢我們的，所以沒什麼大不了的。」他又透露賽前曾向查馬斯打招呼，但不知是有意還是無意，對方沒有理睬，而賽後對方亦有主動跟自己擊掌祝賀。

楊家玉競走封后 劉宇坤50米步槍三姿奪金

此外，28歲的楊家玉在女子20公里競走由頭帶到尾，終以1小時25分54秒掄元，乃國家隊繼2016年里約奧運後再於此項目封后，也是中國田徑隊歷史上第12面奧運金牌；而首次參賽的27歲槍手劉宇坤則在男子50米步槍三姿，先以594環的成績排資格賽首名晉級決賽，並創下該項目資格賽的奧運新紀錄，之後在決賽以463.6環奪冠，也分別是射擊隊和國家隊今屆的第4和11金。

相關字詞﹕世界紀錄 劉宇坤 楊家玉 競走 100米自由泳 游泳 曲美他嗪 藥檢 潘展樂 巴黎奧運

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