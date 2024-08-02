何詩蓓距金銀些微之差 王敏超：少少遺憾

馬會再頒150萬獎金

何詩蓓繼日前在巴黎奧運女子200米自由泳贏得銅牌，獲馬會頒發150萬元獎金後，馬會再向她頒發150萬元獎金。馬會行政總裁應家柏稱，何詩蓓再次展現令人讚歎的「運動員精神和堅定決心」奪得銅牌，並讚揚她自東京奧運奪兩枚銀牌後，3年來不斷為自己以至香港的體育水平「樹立新的標準」，希望藉何在奧運取得佳績，能激勵更多年輕運動員追尋夢想，提升香港體育的國際地位。

李家超致賀 肯定所有港將努力

特首李家超向何詩蓓及其教練致以熱烈祝賀，指何在今屆奧運一直保持高水平表現，面對各地頂尖選手仍毫不畏懼，再下一城；李家超亦肯定及感謝所有香港運動員在奧運比賽中的努力和付出，讚揚他們不屈不撓的專業態度和體育精神，使香港人都引以為傲。政務司長陳國基、財政司長陳茂波、文體旅局長楊潤雄和行會非官守議員亦祝賀何詩蓓再奪獎牌。