政府：加快商討場地要求 早開建劍擊館 總教練嘆現時訂場辦賽「棘手」 盼早落成

鄭兆康透露正尋覓場館

去年《施政報告》提出，文體旅局會繼續推展《體育及康樂設施十年發展藍圖》，提供多項康體設施，包括設有劍擊訓練及比賽設備的體育館。文體旅局表示，一直與政府工程部門和劍總研究，將現有的一個體育館改建成專為劍擊訓練和比賽的設施，以增加劍擊項目訓練場地和比賽空間，康文署會與劍總加快商討，早日開展工程。

《施政報告》亦提及，政府會繼續以精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化推動本港體育發展。根據文體旅局提供數字，政府近五個財政年度在體育發展的開支持續增加，至2023/24年度實際開支達72.3億元；按三個主要政策目標的開支比例，當中「精英化」的開支維持在13%至15%不等，「普及化」開支則佔八成以上（見表）。

鄭兆康稱，對政府近年大力投入資源予劍擊運動發展感滿意，香港近年承辦多了不同國際劍擊比賽，本地賽亦有增加，惟有時難以預約場地，「搞比賽有少少棘手」；他說若本港有劍擊專用場館，就可舉辦更多國際比賽，讓更多人參與其中，亦可增加本地選手與海外選手交流機會。

港隊在東京奧運取佳績，上屆政府宣布推出5項措施支持本港體育發展，包括申撥約9.9億元在香港體育學院興建新設施大樓。體院院長蔡玉坤今年初表示，新大樓面積約9000平方米，屆時乒乓球館、空手道場、醫學及科研部皆會遷至新大樓，舊有的乒乓球館則會改建成劍擊館。

乒乓館改建劍擊館 體院不開放

體院回覆本報查詢稱，新大樓如期於今年中落成，現正內部裝修，預計第四季啟用，當乒乓球館改為劍擊館後，不會將訓練設施供市民或私營劍擊會使用，現時亦未有計劃再擴建體院。

明報記者 黃廸暉