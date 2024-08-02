賽前傷患困擾 「擠不了牙膏」料難參賽 8強搏盡止步 謝影雪哭謝鄧俊文不離棄

鄧謝配以分組賽次名晉身8強，昨仗面對去年世界賽冠軍的徐承宰／蔡侑玎，首局已處下風，僅早段2：2平手後一直落後。謝影雪中段手感不佳多次封網失誤，比數被拉開至8：14，並難阻徐承宰多次後場正手抽擊得分，首局先輸15：21。鄧謝配次局開段已落後1：8，雖末段靠強攻及對手失誤追至10：18，惟被對手取最後3分終負10：21，未能超越上屆東京奧運第4名佳績。

曾到急症室 哭問醫生能否去巴黎

二人賽後雙眼通紅受訪，謝影雪中途更一度抽泣及哭至蹲下。她稱非常感恩能參加今屆奧運，透露兩至三周前她還受類風濕關節炎及肩傷困擾要到急症室，哭着問診症的容樹恒醫生她能否前往巴黎，「我起初打定輸數無法參加巴黎奧運，一個月前我擠不了牙膏，頭也梳不到，如今順利完成我十分感恩」。她再次感謝拍檔不離不棄，「過去一個月我每天都在球場哭，他真的承受了很多，更沒怪我受傷生病」。謝影雪提及，除了當年打完女雙後曾打算退役，在杭州亞運後亦在網上看到一些留言叫她退役，「我問過俊文要不要換拍檔，但他堅持繼續和我拍檔，沒有放棄我」。她認為相比上屆發揮不算好，今次已用盡所有努力，對得住自己。而她其後亦在社交網感謝香港球迷支持，並笑言「終於可以打機」減減壓。

鄧淚稱「沒遇到她，未必有如今鄧俊文」

同樣哭成淚人的鄧俊文亦提及，最近一年半身心壓力相當大，「因奧運積分周期前成績差，我們真的是一步一步將信心打返上來」。他亦感謝拍檔，「我開始都有一些傷患，愈來愈理解她的感受。我都想多謝她無放棄，每次受傷後都努力康復。如果沒遇到她，未必會有如今的鄧俊文」。

隨着鄧俊文／謝影雪8強止步，連同女雙楊雅婷／楊霈霖、女單盧善恩及男單李卓耀先後分組賽出局，香港羽毛球隊已完成今屆奧運，同時是領軍30年的總教練何一鳴退休前最後一次征奧。

鄧謝配在2016年開始拍檔出戰混雙（詳見表），合作半年即在台北大師賽奪冠，2018年6月世界排名一度升上次席；繼雅加達亞運獲銀牌，再於東京奧運得第4名創歷來奧運最佳成績。雖之後因傷患令成績下滑，惟去年5月起的奧運積分周期成績回升，包括去年底在海洛公開賽打破4年錦標荒，這對四度當選傑運最佳運動組合，最終以世界排名第7取得巴黎奧運資格。